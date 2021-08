Tokio 2020: Ponle a tu perro un nombre original y mítico como las creaturas mitológicas de Japón

Tokio, Japón.- Japón, al igual que México, Gracia o Egipto, cuenta con una gran cantidad de dioses, de los cuales varios son sumamente poderosos y cuentan con grandes historias épicas.

Aprovecha el auge de las Olimpiadas en Tokio 2020 y llama a tu perro con algunos de los nombres de los dioses más populares del País del Sol Naciente, así tu mascota será completamente diferente al típico 'Firulais'.

Suzaku . Es el nombre del ave fénix que cuida de la ciudad de Kioto en el sur de Japón.

. Es el nombre del que cuida de la ciudad de en el sur de Japón. Genbu . Es el guardián del norte, en realidad son dos seres, se trata de una serpiente , enroscada en una tortuga gigante.

. Es el guardián del norte, en realidad son dos seres, se trata de una , enroscada en una gigante. Byakko . El tigre blanco es el guardián del norte de Japón, simboliza el aire y la luz blanca.

. El blanco es el guardián del norte de Japón, simboliza el aire y la luz blanca. Seiryu , Este ser mitológico también protege la ciudad de Kioto, pero del lado Este, se trata de un gran dragón azul que simboliza a la primavera y el agua .

, Este ser mitológico también protege la ciudad de Kioto, pero del lado Este, se trata de un gran azul que simboliza a la y el . Inari . Es uno de los dioses más conocidos en Japón, simboliza la felicidad y el éxito.

. Es uno de los dioses más conocidos en Japón, simboliza la felicidad y el éxito. Namasu . Es el dios de los terremotos y los tsunamis .

. Es el dios de los y los . Ebisu . Es el dios de la prosperidad y la riqueza .

. Es el dios de la prosperidad y la . Inugami. Es un dios en forma de perro que representa la protección.

Como podrás notar, Japón tiene una gran variedad de dioses, de hecho hubo varios que no se encontraron en este listado, pero la razón es que los perros deben tener nombres cortos, que no superen las tres sílabas, cuatro podría ser un límite excesivo como en el caso de 'Inugami', pero debía estar, ya que se trata de un ser en forma de can.

Y tú, ¿qué nombre le pondrías a tu mascota?

Fuentes: Japón Alternativo, Instagram