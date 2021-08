¿Melena lisa? Estos hermosos cortes de cabello que te harán lucir mejor que nunca

Ciudad de México.- El cabello liso es uno de los más fáciles de cuidar, a diferencia de los rizados, ya que, generalmente, no requieres tanto tiempo para cepillarlos, además le brindarán un aspecto ordenado a tu melena.

Si estás pensando en hacerte un cambio de 'look', pero no sabes qué corte de cabello te conviene más, no te preocupes, en las siguientes líneas encontrarás algunas opciones fantásticas.

1. Big Chop

Esta es una opción estupenda en cuanto a añadir volumen al cabello se trata, es un poco similar al pixie cuando se lleva muy corto, pero con la diferencia que con el flequillo resaltan tus ojos de manera enigmática, así que, se trata de una opción que no puedes dejar pasar.

2. Carré

Este corte es parecido al bob de toda la vida, sin embargo, sienta perfecto a las mujeres que les fascinan los estilos clásicos, generalmente se utiliza con estilos simétricos de raya en medio, por lo que es ideal para remarcar tus rasgos faciales.

3. Mullet reducido

El mullet es uno de los cortes que la nostalgia por los setenta trajo de vuelta, de hecho, desde aquella década no se había vuelto a ver, sin embargo, hoy por hoy está en su apogeo, lo mejor de todo es que no toma mucho tiempo peinarlo.

Y tú, ¿qué corte de cabello llevarás esta temporada?

