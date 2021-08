¡De impacto! Estos son los cortes de cabello de la década de los 70 volverán en esta temporada

Ciudad de México.- Desde finales del 2020, las pasarelas ya estaban preparando a las personas para la inevitable llegada de varias tendencias que fueron muy populares en la década de los 70, pero por alguna razón se quedaron en el olvido. Se podían ver pantalones de pana o acampanados en las distintas colecciones, incluso en ese mismo año regresaron los blazer twed.

Este hecho no queda remarcado únicamente en la ropa, ya que la industria de la belleza ha decidido retomar varios peinados que marcaron a la década de los 70, ¿quieres saber cuáles son? entonces no dejes de leer.

1. Shag

Esta no es ninguna sorpresa, de hecho, desde que comenzó el año ha estado muy vigente en las revistas de moda. Este corte es debajo mantenimiento y la mejor parte es que no necesitas más que un poco de crema para peinar para estar lista en cualquier ocasión.

2. Estilo Feathered Flicks

Créditos: Pinterest

Este es uno de los 'looks' más representativos de los años 70, ¿quién no recuerda a grandes actrices de la época con el corte en capas, mismas que peinaban con mucho volumen? Pues si alguna vez quisiste experimentar con este estilo, no dejes pasar la oportunidad.

3. Estilo sirena

Si lo tuyo es más la tendencia 'hippy' y quieres experimentar con largos y brillantes mechones, puedes hacerlo con este estilo, no olvides que, en este caso, no se trata de cortarlo, sino de dejarlo ultra largo.

Y tú, ¿ya sabes qué estilo utilizarás para la próxima temporada?

