¡Impresionante! Experto revela sí es verdad que los perros pueden contagiar Covid-19

Houston, Estados Unidos.- Los perros, forman parte importante en la vida de miles de personas en el mundo, no por nada, se les conoce como "los mejores amigos del ser humano", ya que, una vez que alguno de estos animales te elige como dueño, puedes contar con que su lealtad hacia ti será prácticamente eterna.

Cuando el SARS-CoV-2 comenzó a invadir cada hogar del mundo, muchas personas temieron por sus mascotas, ya que poco se sabía con respecto a este tema y la gente tenía miedo de que sus amados animales también fueran contagiados por el virus.

Aún ahora, más de un año y medio después, la comunidad científica sigue luchando por tratar de comprender un poco más sobre la enfermedad, por lo que se realizan constantes estudios que buscan responder distintas incógnitas,como la que se mencionó anteriormente sobre los contagios de perros a humanos.

Según información del doctor Wesley Long, el director de Microbiología de Diagnóstico en el Hospital Houston Methodist, no existe evidencia que confirme que los canes puedan contagiar a sus dueños de Covid-19.

La mayoría de las enfermedades no se contagian entre perros y humanos. Los virus que causan los resfriados comunes, con el tiempo, se han adaptado específicamente a vivir en personas, no en perros. Esto significa que el resfriado común no se puede transmitir de can a humano.