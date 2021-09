Padres de familia: ¿La variante Delta es más letal en los niños? Esto responden los expertos

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Tras la llegada de la variante Delta al mundo, los padres de familia se han visto especialmente angustiados debido a que pareciera tratarse de una cepa especialmente infecciosa con los menores, quienes aún no están calificados para recibir una vacuna contra el virus.

De acuerdo con información de la agencia Associated Press News, los expertos sanitarios indican que no hay pruebas científicas que sustenten que los niños y adolescentes sean especialmente vulnerables a Delta o alguna otra cepa derivada del SARS-CoV-2, sin embargo, no demeritan el hecho de que el virus originado en la India ha provocado un notable incremento en contagios entre menores, esto podría ocurrir porque es más contagiosa, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Según informes del médico pediatra, Juan Dumois, experto en enfermedades infecciosas del hospital Johns Hpskins All Children's en San Petersburgo, Florida, la variante Delta posee la habilidad de transmitirse más fácilmente que el Covid-19 original, por lo que existe mayor riesgo de que los niños se contagien, por lo que sugiere a los padres de familia que lleven a los menores a las escuelas con cubrebocas, además de vacunar a quienes ya sean aptos de recibirlas.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud indicó que la variante Delta ya se encuentra en al menos 180 países, mientras que en Estados Unidos, los contagios entre menores ya superaron los 250 mil, cifra que rompe el récord obtenido por el país norteamericano el pasado invierno, según información de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños.

