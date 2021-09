"Nunca los olvidé": Steve reaparece para celebrar los 25 años de 'Pistas de Blue'

Ciudad de México.- Luego de 15 años de abandonar el programa que le dio fama internacional, Steve Burns, quien dio vida a ‘Steve’ el divertido y cariñoso dueño de ‘Blue’, la perrita azul de ‘Las Pistas de Blue’, reapareció con un mensaje por los 25 años de la primera transmisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue este miércoles 8 de septiembre, que con el mismo look que lució durante 10 años protagonizando el icónico programa infantil, reapareció en redes sociales con un mensaje para los fans que ahora son en su mayoría adultos.

Te acuerdas cuando éramos más jóvenes y solíamos andar y pasar el rato con Blue para encontrar las pistas y todas las cosas divertidas que hacíamos. Y un día, simplemente me fui y les presenté a Joey, me subí a un autobús y no nos volvimos a ver, desde hace mucho”, señaló Steve.