Comienza la FMS Internacional 2021, ¿podrá Aczino defender su corona de campeón?

Ciudad de México.- No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y este viernes 9 de septiembre, luego de una larga espera por culpa del Covid-19, iniciará la FMS o Freestyle Master Series Internacional 2021, en donde participarán improvisadores de todo el mundo y al final el mejor se enfrentará al actual campeón, Aczino

Tras la cancelación del evento del 2020 por causa de la pandemia del Covid-19, los organizadores decidieron que para este 2021 existen ya las condiciones para realizarlo, y los fans del rap, así como del freestyle, podrán disfrutarlo durante los días 9, 10 y 11 de septiembre. El evento se desarrollará en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

En esta edición competirán un total de 31 freestylers entre competidores, reservas y Aczino como vigente campeón. Los 25 freestylers principales se dividirán a su vez en cinco grupos de cinco participantes que se enfrentarán en un formato de 1vs1 en la Fase de Grupos, .

Una vez que inicien los octavos de final, que serán dos rondas, la batalla comenzará con el formato clásico de Easy Mode, que consistirá en rimar palabras cada 10 segundos durante un minuto.

La segunda ronda será un minuto A Sangre, que consistirá en 60 segundos por competidor. En el caso de réplica se realizará el clásico formato de 4x4 de 120 segundos.

Los cuartos de final se disputarán en tres rondas. La primera será de Temáticas donde los freestyler tendrán que improvisar durante 40 segundos. La segunda ronda introducirá el nuevo formato de 8x8 en 160 segundos, es decir, dos patrones cada freestyler. La última ronda será una Deluxe con tres entradas a capella cada uno, seguido de 160 segundos a 4x4. Y en el caso de existir réplica, se realizará el mismo formato que en octavos.

Las semifinales contarán también con tres rondas. El primero de ellos será una ronda de Objetos, con un 8x8 de 160 segundos. El segundo round será A Sangre de 60 segundos por freestyler, en formato de ida y vuelta. Y el round final será el mítico formato Deluxe de FMS. En caso de réplica se realizará en formato de 4x4 con seis entradas para cada competidor.

La Gran Final tendrá un total de cinco rounds. Los dos primeros serán las clásicas modalidades de Easy y Hard Mode, con palabras cada 10 y 5 segundos respectivamente. El segundo round será de Temáticas, con un total de 40 segundos por freestyler, contando con ida y vuelta.

El tercer round contará con tres entradas A Capella más Objetos durante 160 segundos a 4x4. El cuarto round se verá marcado por un Minuto A Sangre con ida y vuelta, y en la ronda final los freestylers se enfrentarán al Deluxe. En caso de réplica, se realizará el mismo formato que en la Semifinal.

