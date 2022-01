¡Desde ‘Batman’ hasta ‘Thor’! Descubre cuáles son las películas más esperadas del 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2021 trajo grandes cintas a la pantalla grande, algunas de ellas son las recién estrenadas Spider-Man: No Way Home y Matrix; sin embargo el 2022 también contará con películas sumamente prometedoras… ¿quieres saber cuáles son? ¡Entonces no dejes de leer!

The Batman

El próximo 4 de marzo llegará a las salas de cine una de las películas que más dio de qué hablar cuando se anunció que sería protagonizada por la estrella de Crepúsculo, Robert Pattinson, pero tras el estreno del trailer en el pasado octubre, la cinta se convirtió en una se las más esperadas.

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos: Los secretos de Dumbledore

Esta sería la tercera entrega de la precuela de Harry Potter, en las que se conoce la historia de Newt Scamander. Esta saga de películas ha sufrido de todo, desde una pandemia hasta escándalos, pero el próximo 15 de abril, los fanáticos del mundo mágico podrán disfrutar de la continuación de la historia de uno de los personajes más misteriosos de J. K. Rowlling, 'Dumbledore'.

Top Gun: Maverick

Tom Cruise regresara a interpretar a ‘Maverich’ Mitchell tras tres décadas. Este filme sufrió retrasos desde hace dos años, por la pandemia, pero al fin estará en cartelera.

Thor: Love and Thunder

Los seguidores de Avengers al fin sabrán qué ocurrió con el Dios del Trueno nórdico después de que partiera con la tripulación de los Guardianes de la Galaxia hace poco más de dos años. En esta entrega regresará Natalie Portman como el interés amoroso de el hermano de ‘Loki’, por lo que causará gran revuelo entre los fans.

Y tú, ¿ya sabes qué película irás a ver el próximo 2022?

