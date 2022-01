¡Hazlo desde casa! Paga el predial en línea con estos 6 sencillos pasos; disponible para Edomex

Comparta este artículo

Estado de México.- Para los habitantes del Estado de México podrán cubrir los gastos relacionados con el predial desde su hogar ya que el Gobierno mexiquense habilitó una plataforma de Internet especializada para este concepto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Un total de 100 municipios se beneficiarán de este proyecto que surgió a partir de un convenio que tiene por objetivo robustecer la recaudación de cada localidad.

No obstante, en otros sitios aún no está disponible la opción de pago virtual debido a el cambio de administración y renovación de páginas web. La lista de municipios no contemplados añade: Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, tampoco Valle de Bravo, entre otros.

Por otra parte, es posible pagar el predio desde un dispositivo como computadora o teléfono celular para todos los residentes de Ecatepec, Toluca, Metepec, Valle de Chalco Solidaridad, Tenango del Valle, Zinacantepec, Ixtapan de la Sal, etcétera.

¿Cómo se hace?

Ingresa a la liga https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/

Captura la clave catastral en la ventana.

El sistema arrojará el total a pagar.

Solicita factura si así lo deseas.

Selecciona la forma de pago.

Finalmente, imprime el formato para acudir a alguna sucursal bancaria para concretar el pago; la contribución se reflejará en un plazo máximo de 72 horas.

Fuente: Milenio