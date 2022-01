¡Toma nota! Estas son las recomendaciones médicas generales para tratar el Covid-19 desde casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuarta ola de contagios del Covid-19 está en México. Ante esto, las autoridades han recomendado que si se tienen síntomas de gripa, se asuma que es coronavirus y se aísle en casa para evitar la propagación del virus, pero ¿cómo se puede tratar la enfermedad desde casa? Un experto responde.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lo primero y más importante es aclarar que las notas en Internet de cualquier medio de comunicación no sustituyen una consulta médica y que si se tienen síntomas severos de Covid-19, por ejemplo, una oxigenación menor a 95 por ciento, es clave acudir a una clínica, ya sea privada o del Gobierno.

Ahora bien si se tienen síntomas leves por coronavirus es posible atenderlo en casa con medicamentos de venta libre, ya que debido a que este aún no cuenta con un tratamiento específico.

En la imagen, mascarillas, artículos que se han vuelto importantes en la pandemia del Covid-19.

La recomendación general, tanto de autoridades sanitarias como del doctor Elmer Huerta, quien compartió esta información para CNN, es que suministren dosis de acetaminofén, paracetamol o ibuprofeno para el dolor de cuerpo y la fiebre.

Asimismo, medicamentos con miel, limón y demás que se venden sin receta podría ayudar a controlar la tos.

También es clave la hidratación y el reposo para una mejora pronta.

¡Mucho ojo! No abuses ni te suministres antibióticos sin receta médica

Además de que es ilegal vender y comprar antibióticos sin prescripción médica, se ha demostrado que la azitromicina, o antiparasitarios como la ivermectina, no tienen ningún efecto para curar la enfermedad. No los uses a menos que un médico certificado lo recomiende, esto será solo después de una consulta.

Finalmente, el doctor Huerta menciona que el Covid-19 y la variante ómicron, para las personas vacunadas que tienen esquema completo, no representaría mayor peligro. No obstante, no hay que bajar la guardia.

¡Cuídate!

Fuente: CNN