Investigación de la CDC indica que las vacunas de refuerzo harían frente a Ómicron

Nueva York, Estados Unidos.- Este viernes, 21 de enero, una revista científica de Estados Unidos publicó una investigación realizada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos (CDC) en el que buscaban determinar sí las vacunas de refuerzo lograban combatir a la variante Ómicron.

De acuerdo con información de Associated Press News, este viernes la Journal of the American Medical Association publicó un estudio dirigido por la CDC en el que se buscaba analizar a las personas que habían dado positivo a Covid-19 entre el 10 de diciembre hasta el 1 de enero, mismas que habían recibido tres inoculaciones de Pfizer y Moderna.

Según con sus resultados, las vacunas demostraron tener un 67 por ciento de efectividad contra la enfermedad sintomática relacionada con Ómicron, en comparación con las personas no vacunadas; por otro lado, lograron determinar que las dos dosis por sí mismas no lograron brindar una protección significativa contra la variante.

Realmente muestra la importancia de recibir una dosis de refuerzo." Declaró la funcionaria de la CDC, Emma Accorsi.

La especialista resaltó la necesidad de que los estadounidenses reciban la vacuna de refuerzo para lograr frenar a la variante Ómicron.

