Atlético de Madrid, el lugar en el mundo de Griezmann.

Ciudad de México.- “En el Atleti he crecido muchísimo a nivel deportivo y también en mi vida privada”, ha dicho el ariete francés en una entrevista con el especialista en apuestas de fútbol Betway.

En su primer ciclo de cinco años en el colchonero, entre 2014 y 2019, jugó 257 partidos ligueros y marcó 133 goles, en otras palabras, una media goleadora de 0,51 cada 90 minutos que le valieron ganar la Liga de España, la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético.

Después de la Real Sociedad, “en el Atleti es donde mejor me siento, no quiero volver a moverme del Atleti y no lo tengo planteado”. Lo cierto es que el francés ha llegado a préstamo con opción de comprar por 40 millones de euros, algo así como una tercera parte de lo que pagó el FC Barcelona en el 2019, 120 millones de euros para ficharle.

“Soy un jugador que sigue soñando en hacer goles para celebrarlos y eso es lo que más me gusta, poder celebrar con mi gente bailando y lo sigo haciendo a los 31 años”, dijo el futbolista.

“Estoy muy feliz, muy contento, mi familia también, eso es muy importante, no ha cambiado nada en el vestuario, de la gente conmigo y eso ayuda a integrarte rápidamente”, contó el ariete francés en la entrevista.

Acerca de sus compañeros, con buena parte de ellos en realidad se ha reencontrado, como por ejemplo con su gran amigo Koke, capitán de la escuadra colchonera, o Luis Suárez, con quien compartió delantera en su fugaz paso por el FC Barcelona.

“Jugar con ellos es más fácil, son jugadores con los que apetece jugar, con ellos haces un desmarque y sabes que la pelota te va a llegar porque tienen un pie increíble”, aseguró el francés, quien definió a Luis Suárez como “un matador del área, todo lo que cae en el área le cae a él y casi siempre es gol”.

Griezmann hasta se atrevió a suspirar por jugar en su club con uno de sus compatriotas, el mediocampista Paul Pogba, quien en el próximo verano quedará libre al finalizar su contrato con el inglés Manchester United.

“Con Pogba, juego con él en la selección, pero son muy pocos partidos, me gustaría jugar en el club con él”, confesó.

El Cholo Simeone no faltó en esta conversación como no podía ser de otra manera. “Quise volver para disfrutar de nuevo, para jugar con el Cholo que era lo que más quería y la verdad es que estoy disfrutando mucho aquí”, dijo.

