¿Tés y ungüentos? Los expertos dan estos consejos para cuidar a los niños con Covid-19

Ciudad de México.- En 2 años del inicio de la pandemia, los médicos han aprendido cuál es la mejor manera de tratar el Covid-19 entre los menores, los cuales van desde tácticas sencillas hasta las elaboradas, dependiendo del grado de gravedad del paciente.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El pasado 4 de enero, Jorge Alcocer, secretario de Salud recomendó que en casos no graves de Covid-19, los niños podían ser tratados con tés, paracetamol y ungüentos, es decir, la forma tradicional en la que se combaten las gripes y resfriados.

Por su parte, la subespecialista en medicina pediátrica en estado crítico de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Araceli Maldonado Cisneros recomendó a las vacunas como método eficaz para cuidar de los menores contra el nuevo coronavirus, también declaró que, en caso de que los menores presenten síntomas graves de SARS-CoV-2, lo mejor sería que recibieran un tratamiento adecuado.

Es importante concientizar que no por el hecho de que los niños no se prioricen como primer grupo durante la vacunación, se deba de pensar que no es correcto vacunarlos o que no es adecuado.