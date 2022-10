¿Cumpliste con el requisito? Por esta razón las redes piden vestir de rosa este 3 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde muy temprana hora, las redes sociales han posicionado un hashtag en donde se recuerda que este día es muy importante usar una prenda en color rosa, evento por el que muchos internautas han presumido que cumplieron con el requisito de manera satisfactoria aunque otros lamentaron que por no poner atención en el calendario, salieron de casa sin prestar atención al outfit; sin embargo, algunos no entienden el motivo por el cual se hace hincapié en no dejarlo pasar.

La razón por la cual se pide considerar este color es porque en la película protagonizada por la actriz Lindsay Lohan denominada Chicas Pesadas, se hace alusión a este día y, dado que el grupo de amigas populares solía usar este color solo los miércoles, los fans de este exitoso proyecto decidieron que cada 3 de octubre no solo se use el tono, sino que además se ha considerado como el 'MeanGirlsDay', nombre en inglés que recibe el filme.

Foto: captura de pantalla

La cita donde además participa la actriz Rachel Adams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Tina Fey, Jonathan Bennet y Lizzy Caplan, se estrenó en 2004 y cuenta con una trama de comedia donde se retrata la vida adolescente, en especial de 'Cady' quien luego de haber estado en África la mayor parte de su vida, ahora tiene que hacer frente a la vida real, en especial al mundo de las chicas, lo cual la convirtió en uno de los títulos favoritos de toda una generación.

Pese a que hubo una segunda parte de esta cinta, no tuvo el impacto que la antes mencionada; incluso, se puede decir que la secuela ha quedado un poco en el olvido pues a la fecha se considera a Mean Girls una cinta de culto dentro de la cultura pop, tanto que tiene un día para ser conmemorada y pese a lo que se puede pensar, el vestir de rosa no tiene ningún impacto más que el de sumarse al 'fandom' del filme.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Octubre rosa

Si bien el 3 de octubre es por esta cinta, el 19 del mismo mes se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que aunque es más común en las mujeres, hay hombres que también han resultado diagnosticados y tal motivo, las instituciones de salud y organizaciones que dan apoyo a pacientes y familias, buscan crear conciencia en especial fomentando la prevención, al tiempo que se busca obtener mejores resultados en materia de salud.

Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el mundo y en 2015 se registraron un total de 8.8 millones de defunciones a nivel internacional. Algunos internautas han resaltado que ligar ambos eventos, el de la película con el de salud, es un preámbulo para comenzar con la difusión de la prevención del cáncer de mama y con ello, provocar que todo el mes se difundan actividades y jornadas que permitan detectarlo a tiempo pues ello deriva en salvar vidas.

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna