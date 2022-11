Descubre qué es SAP y para qué sirve.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mucha gente suele leer o ver SAP en los medios y no sabe lo que significa. Ahora vamos a contarte qué es SAP y para qué sirve en realidad.

¿Qué es SAP?

Básicamente, SAP ERP es un software para la planificación de recursos empresariales que es desarrolló la compañía SAP SE. El software ERP, también denominado planificación de recursos empresariales, es un software modular que fue creado para la integración de las funciones principales de los procesos comerciales centrales de organizaciones en un único sistema.

El nombre de SAP proviene de una empresa alemana que fue fundada en 1972 por antiguos trabajadores de IBM. Los servicios de SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing” se utilizan en muchas áreas de la administración en la empresa.

¿Para qué se utiliza SAP?

Como nos comentan los expertos de Xamai, expertos en implementar SAP para empresas, SAP recopila y procesa los datos de todas las funciones de una empresa en una plataforma. Su uso es vital para multitud de organizaciones, puesto que así todos los departamentos pueden comunicarse entre ellos de forma sencilla.

Xamai es partner de SAP en México y creen que el éxito de este software se basa en que es un software que supone una gran ayuda para la mejora de la comunicación y el intercambio de datos importantes.

Podríamos sintetizar la función de SAP en que es un sistema informático que proporciona información basándose en datos y que realiza análisis de todo lo procesado, de tal forma que el sistema da una información fundamental para tomar decisiones y que sean interpretadas por sus usuarios.

Características de SAP

Hay que tener en cuenta que el sistema SAP se hace a medida, es enlatado, de código abierto y de carácter modular. Conozcamos más el sistema paso a paso:

Sistema a la medida

Son sistemas que se hacen a medida para un cliente en concreto. Aunque ello puede suponer algunos imprevistos y un coste elevado, responden a las necesidades de los clientes, en especial para la pequeña y mediana empresa.

Sistema enlatado

Este sistema se vende mediante licencias de software y busca responder a las necesidades del mercado de forma amplia. Es complicado desarrollar un sistema que pueda englobar todas las necesidades de la empresa, por lo que las empresas compran un ERP enlatado que se hace a medida de lo que precisan.

Un sistema de código abierto

Como es un grupo de programas, son necesarios una serie de códigos de programación. Lo que hace el sistema SAP es manejar una inmensa cantidad de datos, que analiza y hace posible una rapidez mayor, así como cumple una serie de procesos.

Conoce las soluciones SAP

SAP oferta una serie de soluciones en una variada gama de áreas que comentaremos a continuación:

ERP y Finanzas

El Enterprise Resource Planning proporciona una serie de informes a nivel financiero, donde hay proyecciones de flujo de caja que se basan en la gestión de inventarios y el estado en el que se encuentran los pedidos.

CRM y la experiencia del cliente

El CRM es una herramienta que ayuda a las empresas a que entiendan las necesidades que tienen los clientes y a darles respuesta. Se optimiza el trabajo y hay una mejora en la gestión de cuentas.

Gestión de red y sus gastos

Cuando se habla de gestión de gasto lo hacemos de gestionar las relaciones existentes con los proveedores y las compras empresariales. Con ello se identifica el gasto de dinero y se le saca partido. Todo ello hace que el proceso sea más eficiente al automatizarse el proceso.

De gran ayuda para RRHH

En el campo de los recursos humanos, con el SAP la gestión de la organización y el seguimiento de la asistencia es mayor. De igual forma podemos verificar mejor las nóminas y que se cumplen todos los procesos de RRHH.

Business Technology Platform

Con ella se realiza la gestión y el análisis de los datos y las bases de datos. Simplifica la adaptación de la empresa a los cambios del mercado.

Soluciones para el sector industrial

SAP llega a ofrecer del orden de más de 25 soluciones ERP para servir de ayuda a las compañías. Las empresas cuentan así con una visión general de los procesos comerciales. Entre ellas, destacan los sectores de banca, seguridad, defensa o la industria aeroespacial.

¿Es costoso implementar SAP?

Una de las preguntas más habituales es la de saber cuánto cuesta implementar SAP Business One. Lo cierto es que un proyecto de SAP Business One tiene un coste que oscila entre $30,000 y 100,000 USD y un proyecto de S4HANA u All in One cuesta desde $100,000 USD.

Si se valora todo lo que ofrece un software de este tipo, lo cierto es que es un programa que da muchos beneficios a las empresas, lo que le hace rentable y proporciona grandes beneficios a las empresas que lo utilizan, lo que explica su éxito en México y todo el mundo.