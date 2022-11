¿Cocinas con sartén de teflón? Ten cuidado, expertos hacen escalofriante descubrimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cocinar es una actividad que prácticamente todas las personas del mundo han tenido o tendrán que hacer, al menos una vez en su vida; sin embargo, existen reglas escritas con letra pequeña que deben cumplirse, de lo contrario podrías desarrollar problemas que, a la larga, dañen tu salud de manera irreparable. Una de estas situaciones están vinculadas directamente al uso de sartenes de teflón.

Dicho utensilio se encuentra prácticamente en cada hogar mexicano y aunque a primera vista es inofensivo, los expertos de la Universidad Flinders de Australia descubrieron que los sartenes de este material deben ser tratados con sumo cuidado, debido a que un pequeño rasguño en la superficie de este traste puede provocar una serie de inesperadas consecuencias para quienes lo lleguen a utilizar para asar carne o cocinar huevos.

Los sartenes gastados desprenden microplásticos

Según información de los expertos, un sartén con teflón que cuenta con un rasguño realizado por una espátula o una cuchara puede liberar hasta 2.3 millones de microplásticos, mismos que se repartirán por la sartén en al menos nueve mil partículas de plástico. Estos materiales están compuestos por sustancias identificadas como perfluoradas y polifluoradas (PFAS, por sus siglas en inglés), las cuales son añadidas a los sartenes porque son resistentes al calor, además de ser adhesivas.

Los PFAS son sustancias que se han relacionado a ciertas enfermedades degenerativas como varios tipos de cáncer, autismo e infertilidad, pese a todos los riesgos que este tipo de trastes representan para la salud de las personas, este tipo de material se sigue utilizando en la gran mayoría de utensilios de Estados Unidos; mientras que un grupo de expertos demostró con un estudio, en el año 2020, que el 99 por ciento de los estadunidenses tienen ciertos niveles de microplásticos en el torrente sanguíneo.

Los PFAS están relacionados a enfermedades degenerativas

Dicha investigación fue realizada por el doctor Cheng Fang de la Universidad de Newcastle en Australia, el experimento fue publicado en la revista científica Science of The Total Environment: "Dado que el PFAS es una gran preocupación, estas microparticulas de teflón en nuestros alimentos podrían ser un problema de salud, por lo que es necesario investigarlo porque no sabemos mucho sobre estos contaminantes emergentes", declaró el experto.

