12 actividades que podrás encontrar en el festival INCmty que te ayudarán a impulsar tu negocio en este 2023

Monterrey, Nuevo León.- INCmty, la plataforma de emprendimiento más grande de América Latina impulsada por el Tecnológico de Monterrey, celebra la décima edición de su festival en el que emprendedores, founders, empresarios e inversionistas se reunirán y vivirán más de 200 actividades para impulsar su crecimiento.

Y tú, ¿no sabes si asistir o no? Aquí te compartimos algunas de las actividades que podrás experimentar del 15 al 17 de noviembre en Cintermex, Monterrey.

INCmty se acerca.

1. Tendencias e inspiración para este 2023

INCmty se ha caracterizado por traer speakers de la talla de Jenn Lim, Cofundadora de Delivering Happiness o el empresario Richard Branson. El décimo aniversario de INCmty no es la excepción y podrás escuchar a speakers como James Clear, autor de “Hábitos Atómicos; Jeff Cherry, CEO de Conscious Venture Lab; Álvaro Luque, CEO de Luque Academy; Alina Morse, CEO de Zollicandy; Penny Locaso, Hacker de la felicidad de HackingHappy y Simon Mainwaring, CEO de We First, y muchos más.

No pierdas la oportunidad de conocer de la mano de nuestros speakers las tendencias e inspiración en emprendimiento para el 2023.

2 .El Startup & Business Trade Show

En este happening habrá actividades enfocadas para impulsar a los founders, las pymes, inversionistas y los corporativos, siendo un vehículo generador de valor económico para la comunidad.

Aquí encontrarás desde un “Hall of fame”, encabezado por founders de startups nacionales e internacionales, hasta las principales firmas de Venture Capital, fondos de inversión y agentes económicos de alto impacto como empresas y unicornios Latinoamericanos.

Deseamos que los asistentes vivan el Startup & Trade Show como una herramienta estratégica para impulsar sus propios negocios.

3. Networking de alto impacto

Para los emprendedores y emprendedoras es importante vincularse y crecer sus redes de contactos. Por ello, diseñamos espacios, experiencias y momentos para hacer networking. Podrás encontrar a tu siguiente socio(a) estratégico o comercial, proveedor(a) o mentor(a) e incrementar las oportunidades de negocio.

Para esto puedes encontrar:

Co-working spaces

Experiencias (Wine & Canvas, Silent Disco, Brush lettering, Show de hipnosis, Retos del coach, Mindfulness, The Styling Experience, Masaje con sentido y más).

Activaciones que despertarán tus sentidos (Escenario invertido, Button Wall, Soccer Game Time, Tablero Pinart, Word Search, Connect Tower, Post INCmty, Virtual Reality, entre otras).

4. Scaleups lanzando anuncios de inversión

En INCmty, las startups siempre tienen una red de apoyo, por ello, podrán hacer de viva voz sus próximos anuncios de fondeo, ¿quieres conocer quiénes serán las próximas startups más prometedoras del mercado? Entérate primero en INCmty.

Revisa las scaleups que nos acompañarán.

5. Anuncios de inversión

Somos un vehículo que fomenta la inversión de impacto, por ello, reuniremos a fondos de inversión, firmas de Venture Capital y ángeles inversionistas en un espacio en el que detonaremos conversaciones, networking y enfoque a impulsar la movilización de capital y generar anuncios de inversión.

6. Share knowledge, share innovation

Presenciarás los lanzamientos de nuevas líneas de productos y servicios innovadores de startups y corporativos. Además de tendencias tecnológicas que, en algunos años, cambiarán la manera de hacer negocios.

7. Casa INCmty MIMEC, por primera vez un evento dedicado a las industrias Creativas

Un evento especial donde se darán cita los principales actores de la industria para compartir experiencias, discutir las principales tendencias y hacer negocios.

Casa MIMEC es una experiencia enmarcada dentro de un ambiente lleno de música, performance, arte y NFTs.

8. Founders & Investors Summit, por primera vez, founders e inversionistas contando sus historias

Es un summit de dos días en el marco del festival INCmty que reúne a los protagonistas del ecosistema financiero de América Latina a través de una agenda dedicada que promueve la inversión de impacto.

Hoy en día no basta con invertir si no que en lo que se invierta impacte positivamente en el planeta o problemáticas que enfrenta la humanidad. Founders & Investors Summit está diseñado con un formato único en el que reunirá a founders e inversionistas contando sus historias de inversión y cómo están impactando positivamente en la sociedad.

Además, se hablarán de las últimas tendencias en financiación, promover la movilización de inversiones de impacto, entre otros temas.

Lo ejes de contenido son Crecimiento Sostenible, Investigación de Impacto e Inclusión Financiera

9. Corporate Forum, un espacio dedicado a la innovación

Tendremos, en conjunto con Arca Ventures, el INCmty Corporate Innovation and Venturing Forum, espacio creado para compartir conocimiento e incentivar la conversación acerca de estrategias de innovación dentro de empresas de México y Latinoamérica que les permitan crear valor, obtener rendimientos financieros y desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo apalancando conexiones estratégicas y sinergias comerciales con startups disruptivas.

10. Hall of fame de startups

Invitamos a las startups más icónicas que han participado a lo largo de 9 años en las convocatorias de INCmty a que presenten sus innovaciones, en este Hall of Fame te contarán de viva voz qué las ha llevado a ser competitivas y provocar el interés de los inversionistas.

11. Graba tu pitch

¿Listo (a) para grabar y lanzar al mercado tu video pitch de venta? Tendremos una cabina de grabación donde podrás grabar tu pitch profesional y utilizarlo para comercializar tu producto, servicio o innovación al mercado.

12. Actividades culturales

¡Vuelven las INCNights!

Son momentos de interacción diseñados después del festival INCmty y están totalmente incluidos con tu acceso al festival, en el que la música, los drinks y las conversaciones se fusionan en una noche de networking.

Evento de clausura

Goza de este evento de clausura en el que invitamos a The Moonshiners y Dos Garza, además un show de drones, todo esto en el Mercado Revolución, ubicado en el Distrito Tec.

¡No lo dudes más y asiste a INCmty!

Revisa todas estas y muchas actividades más en: https://www.incmty.com/festival?hsLang=es