Nuevas formas de interacción con las audiencias y retar nuestros límites, en el tercer día de INCmty

Monterrey, Nuevo León.- El tercer y último día del festival INCmty, la plataforma de emprendedores para emprendedores del Tec de Monterrey, está impulsando la innovación, fomentando el desarrollo de conexiones y detonando la creación de oportunidades a través de sus cuatro summits: Life & well-being, Tech & digital, Business Tools y Founder & Investors.

Conferencias de gran impacto

Esta mañana se vivieron conferencias de gran impacto

En la conferencia “Metabranding: El futuro de la marca en el mundo digital” Ricardo Rocha, Socio fundador de Render; Lander Eguia Masallach, CEO de Woznics; y Carlos Diosdado García, Director General de Hypertectonics VR Studio, reflexionaron sobre el Metaverso y cómo el diseño de experiencias serán la clave para crear las relaciones futuras entre las marcas y sus usuarios, más allá de una publicidad que se puede bloquear. “Estamos en la etapa de descubrir y experimentar las diferentes plataformas que conforman el Metaverso. Este es un proceso en el que las marcas deberán de replantear sus estrategias para crear las experiencias y lograr conectar con sus usuarios”, observó Eguia Masallach.

Durante el conversatorio entre el autor del libro “Atomic Habits”, James Clear, y el Rector de Profesional y Posgrado del Tec de Monterrey, Juan Pablo Murra, el también emprendedor compartió sus estrategias para generar mejores hábitos aplicables en el ámbito tanto personal como profesional y compartió varios hábitos clave que toda persona debe desarrollar: Darse tiempo para uno mismo, lo que permitirá planear estratégicamente; así como tomarse un momento para reflexión, voltear atrás y revisar las acciones y los resultados para propiciar una mejor toma de decisiones. "Enfócate en la trayectoria y no en la posición en la que te encuentras en la vida", compartió Clear.

Conferencia de James Clear

Beca al Talento Emprendedor

En el marco del festival de emprendimiento INCmty, El Tec de Monterrey anunció el inicio de la convocatoria para la Beca al Talento Emprendedor, que busca impulsar el talento de jóvenes llenos de ideas y proyectos innovadores en beneficio de la sociedad. Esta apoyo del 70 por ciento para estudiar alguna carrera del Tec en cualquiera de sus 25 campus, permitirá que los estudiantes aprovechen todas las ventajas que ofrece el ecosistema de emprendimiento más grande de América Latina, a través del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. Los aspirantes podrán registrarse para participar en la siguiente página: https://www.tec.mx/es/profesional/becas

Evento Inc Monterrey

Los eventos imperdibles de la tarde

INC Accelerator Finals 2022: presentación de los proyectos que participaron en la competencia de INC Accelerator, programa de acompañamiento para startup en etapas tempranas, con un potencial sobresaliente, y generando un impacto positivo en el mundo.

Panel: Impacto de la empresa en la formación emprendedora universitaria: Premio FRISA: Carmen Garza T Junco, Directora General de Fundación Frisa AC; Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey; y Dr. Mario Adrián Flores, Vicepresidente de la Región Monterrey en el Tecnológico de Monterrey; mostraran la relevancia que tiene la aportación del sector empresarial en la formación emprendedora universitaria para impulsar el desarrollo económico en su región de influencia.

From MVP to Unicorn What do Latin American Startups: En esta charla, Cristina Cacho, directora regional de Clara en México, compartirá cómo convertir un prototipo en un producto utilizado por miles de empresas en América Latina y construir una empresa a través de un cultura de valores centrada en las personas.

Mujeres poderosas: liderazgo para sobresalir y emprender a tu manera: La conferencia de Daniela Gonzalez, founder y directora general de Poderosa MX, estará enfocada en compartir las mejores técnicas de liderazgo para impulsar el talento en las mujeres.

¿Qué deben de hacer las startups latinoamericanas para convertirse en líderes mundiales de la innovación? Tim Rowe, founder y CEO de CIC; y Mario Adrián Flores, Vicepresidente de la Región Monterrey en el Tecnológico de Monterrey, reflexionarán sobre qué necesitan las startups de la región para que puedan lograr convertir se en líderes mundiales de innovación.

Durante el festejo de su décimo aniversario, INCmty seguirá brindando inspiración y conocimiento a través de más de 200 momentos y actividades que detonan las ideas y conversaciones para innovar, conectar y crear.

