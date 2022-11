Mundial de Qatar 2022: Mhoni Vidente hace esta predicción para la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que la Selección Mexicana de Futbol salte de manera oficial a la cancha como parte de las actividades del Mundial de Qatar 2022 y el sorteo de la FIFA reveló que sería contra la selección de Polonia, la cual también pertenece al Grupo C en esta fase que irá eliminando a quienes no consigan los puntos necesarios para la siguiente ronda. Aunque el nerviosismo está a flor de piel en todo el país, la astróloga Mhoni Vidente ya hecho uso de sus habilidades y esta predicción fue la que hizo para los comandados por Gerardo 'Tata' Martino.

De acuerdo con la pitonisa de origen cubano, la selección nacional no será de las más relevantes en esta justa y es que, aunque también tendrán un enfrentamiento contra Argentina, ese duelo no será el único en donde el marcador no los favorezca, algo por lo que dejó claro que para los seleccionados, el Mundial que arrancó el pasado domingo 20 del mes en curso, solo será un bonito paseo ya que ni siquiera avanzarán en la ronda de grupos.

Aunque Mhoni Vidente ha tenido predicciones atinadas, cabe destacar que no se han cumplido al 100 por ciento, por lo que para la afición que está al pendiente en todo el mundo del ‘Tri’, así como de aquellos que viajaron a los Emiratos Árabes a dar todo su apoyo, es necesario esperar a que el desempeño de los jugadores hable por si sólo, ya que como bien se ha dicho, la esperanza muere al último.

El partido entre México y Polonia será el próximo martes 22 de noviembre el punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México y para saber si la cubana tuvo razón en su predicción o no respecto a que no llegaremos al quinto partido, el primer encuentro se podrá segur a través de la señal de TUDN y Azteca Deportes, así como en algunos servicios de streaming y televisión abierta.

Rezan al 'Niño Dios Futbolero'

Como ya se ha vuelto costumbre, docenas de feligreses han acudido a la Iglesia de San Miguel Arcángel ubicada al sur de la Ciudad de México para pedir por el futuro de la Selección Nacional, ya que en el templo antes mencionado se encuentra una figura del Niño Dios al que se le ha puesto un uniforme similar al que usan los jugadores cuando saltan al terreno de juego.

La imagen ha sido encomendada con este fin desde los dos 70 cuando se pidió al párroco de dicha Iglesia rezarle por la escuadra azteca dar suerte al Santo Niño de los Milagros, al que antes se le pedía por la salud de los niños. No obstante, al ser más una imagen con fines pamboleros, se adjudica como una señal de buena suerte para la escuadra tricolor, en especial cuando en los patios ante Bélgica, Paraguay, Irak y Bulgaria, se ganó en tres ocasiones y una de ellas fue un empate.

