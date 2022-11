Muy bonito y todo pero… Asistentes al Corona Capital podrían estar infestados de piojos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado viernes 18 de noviembre y hasta el domingo 20 del mismo mes, la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una edición más del Festival Corona Capital, evento que retornó a la capital mexicana luego del cese de actividades derivado de la pandemia por Covid-19 y aunque hubo algunas presentaciones bastante sobresalientes como fue el caso de My Chemical Romance, The Kooks, Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Liam Gallagher o Artic Monkeys, al parecer las experiencias y hasta resaca no será lo único que quedó ya que se ha manifestado una posible plaga de piojos.

Foto: Twitter

A través de la plataforma digital Twitter, una usuaria alertó a los asistentes sobre una posible propagación de piojos o liendres pues argumenta, durante el cierre del festival, el cual estuvo a cargo de la cantante Miley Cyrus, algunos de los asistentes comenzaron a mostrar molestias, especialmente los que estuvieron los tres días del festival y que claro, aprovecharon el cartel que empezaba aproximadamente desde las 14:00 horas, tiempo del centro.

"Si alguien estuvo en barracada en el show de Miley Cyrus en el Corona pls chéquense por si tienen piojos o liendres o si sintieron comezón después del show. Ya van varios casos de fans que reportan tener piojos".

Foto: captura de pantalla

De inmediato esta publicación generó algunos comentarios de parte de internautas que también estuvieron presentes en el recinto capitalino. Eso sí, ninguno confirmó que se tratara de su caso pero algunos notaron que los asistentes se rascaban la cabeza en señal de incomodidad. Basta decir que solo un comentario fue el que confirmó que ante esta advertencia, todo le hacia sentido pues había despertado con liendres en la cabeza.

No solo fueron piojos

Algunos de los internautas también sacaron a flote que mientras la banda originaria de Nueva Jersey, My Chemical Romance, una de las asistentes no alcanzó a llegar a los sanitarios y había defecado mientras el concierto estaba en pleno apogeo, lo que aunado a la posible infestación de piojos, fue motivo para hacer memes o comentaros respecto a que sin lugar a dudas había habido de todo en esta nueva edición.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Leyenda

Fuente: Tribuna