Alejandro Olmos: “Creamos un ecosistema de audiencia, con nuevas marcas que logran verdadera conexión"

Ciudad de México.- Dicen que “si podés creerlo, podés crearlo” y así fue como nació este ambicioso proyecto en el que confluyen varias aristas: la creatividad, las ganas, el profesionalismo y más de veinte años de experiencia periodística y dirección de medios.

“Nos dimos cuenta que la audiencia está conformada por personas que muchas veces solo han sido tomadas como indicadores estadísticos, sin comprender que son quienes habitan, interactúan y transforman las relaciones humanas”, enfatizó Alejandro Olmos, CEO y fundador de Wizard mind, compañía que dio sus primeros pasos en 2018 con The Wizard Agency, una consultora de medios que en poco tiempo logró instalarse en el mercado.

En poco tiempo, Olmos y un gran equipo de colaboradores, encabezado por Juan Pablo Vieytes en la gerencia general y seguido por Carolina Méndez Estévez en la gerencia de Negocios y Daniel Colón en la gerencia de Capital Humano, visualizó un nuevo camino: la creación de un nuevo Ecosistema de Audiencias (EDA) y Red de Medios (RDM) con el objetivo de llegar a cada segmento, haciendo hincapié en los gustos, preferencias y necesidades de la gente que los conforman.

Después de la pandemia nos dimos cuenta que los individuos que miran o consumen noticias son personas con sentimientos y emociones; allí es donde la noticia cala profundamente y puede cambiar o influir notoriamente en su estado de ánimo y en su vida cotidiana”, profundizó Olmos.

Así fue como nacieron uno a uno los medios digitales que actualmente conforman Wizard Mind: mundopoder.com, especializado en investigación periodística nacional e internacional; elbonaerense.news, primer y único diario digital de la provincia de Buenos Aires; elmovimiento.ar, diario sindical y gremial para llegar a los trabajadores y trabajadoras; blaenvivo.com, líder en entertainment, podcast y streaming Tv y diariolatina.news, diario digital especializado en noticias de LATAM y Desmarcarte, especializado en negocios, eventos y lanzamientos. Además el grupo está conformado por otras empresas ajenas al rubro periodístico.

En ese orden de ideas y en cada uno de los medios que forman esta red, Wizard Mind desarrolla contenido enfocándose principalmente en hacer comunicación de calidad: “Queremos volver a la primicia y a la exclusiva, dos conceptos que fueron la génesis del periodismo pero que poco a poco fue cambiando para transformarse en algo más automatizado y menos pensado”, sostuvo el empresario.

Así es como Wizard Mind pretende darle a la noticia un tratamiento acorde al nuevo ecosistema de audiencias, tal como lo resaltó Olmos: “Las personas se han vuelto más susceptibles respecto del contenido que leen y el gran desafío que nos convoca a los medios y a los periodistas en general es llevar la responsabilidad de hacer un buen trabajo”.

“Todo cambió en tan poco tiempo y teníamos que subirnos al tren como reza el dicho popular. La F1 en Brasil se va a transmitir por Twitch; la supercopa belga se transmitirá en formato digital para Tik Tok; la tv azteca se une también a esta red social para crear experiencias para fans con su programa La academia; la NBA lanzó su plataforma para sus fans; la liga española se podrá ver en China a través de una aplicación y podríamos seguir. Los contenidos se comienzan a desparramar por distintas plataformas y a enfocar más en las audiencias, que al fin son la figurita más buscada del mercado”, expresó el empresario.

Wizard mind entiende que ya no da lo mismo cualquier contenido y no todas las personas disfrutan de la misma forma las noticias que nos incrustan día a día. Para eso desarrolló un nuevo esquema de distribución de las noticias, denominado Ecosistema de Audiencias. “Les hablamos a seres humanos y no a robots que deben absorber lo que a nosotros se nos da la gana, sino que tengan la posibilidad de elegir, de ser libres al momento de sumergirse en nuestras plataformas noticiosas. Creamos espacios diferentes de noticias y no nos quedamos con la agenda que imponen los medios, vamos por otro camino, por lo que realmente le interesa al lector”, sostuvo Olmos.

En ese sentido la empresa también trabaja en la construcción de nuevas marcas, mas frescas y con espíritu humano; con llegada a los jóvenes y con gran preocupación por el medio ambiente. “Cada marca tiene un valor percibido por los consumidores, por mis años en la inmersión del marketing pudimos testear la percepción de los posibles consumidores ante la propuesta de nuevas plataformas informativas”, explicó el CEO.

Al referirse al período de pandemia, Olmos aseguró: “hubo un contrato que se rompió con los televidentes y lectores, un pacto muy antiguo que es el de cuidar la salud mental de las personas a través de los medios de comunicación. No se pudo apreciar en el transcurso de la pandemia ninguna ayuda emocional a la población y lo digo a nivel mundial. Pareciera que todos se hubieran puesto de acuerdo para llevar más miedo a los hogares. El temor quebró la creatividad, ningún canal de noticias y medio digital les dio a la población herramientas para salir de la depresión, ayuda en línea, psicólogos para ayudar a jubilados o niños a comprender lo que estaba sucediendo; todo fue un escándalo”.

Las plataformas de Wizard Mind están diseñadas para que el mundo publicitario pueda acceder a una segmentación más segura de su público objetivo. “Ya estamos trabajando con agencias publicitarias para acompañarlos en la decisión de sus públicos y así lograr mayores éxitos en sus campañas. Con este abanico de medios nativos digitales llegamos a diferentes segmentos. En un país donde nos pasamos mas de ocho horas diarias mirando el celular decidimos que teníamos que estar ahí; es el lugar donde nos puede encontrar la gente: en la mano. Nos van a encontrar en todas las redes sociales, donde el contacto con el público es segundo a segundo, entregando contenidos para captar la atención de nuestros usuarios”, finalizó el empresario.

