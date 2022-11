La CDC hace inesperado hallazgo sobre los efectos de las vacunas contra la influenza en embarazadas

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Hace algún tiempo se tenía la idea de que no era apropiado administrar vacunas en las mujeres embarazadas debido a los efectos que los biológicos podrían presentar en los menores; sin embargo, con el pasar de los años y sobre todo luego de la pandemia por Covid-19, se descubrió que las inyecciones, lejos de ser negativas podrían traer protección tanto a la madre como al feto, claro todo esto bajo la supervisión de un médico.

Si bien, durante los últimos tres años, la atención de la comunidad científica se había centrado casi por completo en el nuevo coronavirus y la creación de biológicos para disminuir la fatalidad de los síntomas, recién el pasado 9 de noviembre, los Centros para el Control de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo estudio que rompe con este ciclo y analiza los efectos de las vacunas en las mujeres embarazadas.

Las vacunas contra la influenza reducen las posibilidades de muerte fetal en los bebés

Según información del organismo de Atlanta, las féminas que reciben la vacuna contra la Influenza, durante el embarazo, tenían menor riesgo de de tener efectos negativos como: muerte fetal, parto prematuro, así como el bebé tendría menores posibilidades de tener un peso bajo al nacer. Cabe señalar que esta no es la primera investigación que presenta los beneficios de la inoculación contra la influenza en las mujeres en estado de gestación.

Para llegar a estos resultados, los científicos de la CDC realizaron un análisis de los datos obtenidos por el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, donde las personas tenían baja participación en la campaña de vacunación contra la influenza. Los expertos recopilaron datos que comprendían desde el 1 de enero del 2003, hasta el 31 de diciembre del 2018. En estos más de 15 años, descubrieron que los beneficios para el bebé que se mencionaron anteriormente.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la International Society for INfluenza and other respiratory Virus Diseases y en ellos se enfatizaron en las ventajas que las futuras madres también obtenían en caso de vacunarse contra dicha infección, ya que, las mujeres presentaban menor riesgo de hospitalización y también tenían menos riesgos de manifestar enfermedades graves, lo que sin duda puede traer un poco de paz en esta temporada de invierno.

Fuentes: Tribuna