Atención: Estas serían las variantes del Covid-19 se convertirían de dominantes los próximos meses

Madrid, España.- Aunque en México levantaron las restricciones del cubrebocas en los lugares públicos, la realidad es que el virus continúa vigente, aunque con menor intensidad que al principio de la pandemia, cuando los casos aparecían por miles cada día. Si bien el virus original se perdió entre todas las mutaciones que han surgido de él, la comunidad científica no baja la guardia y advierte a las personas sobre las variantes que serán dominantes entre los meses de noviembre y diciembre.

De acuerdo con algunos informes fue la ministra de salud de España, Carolina Darias, quien reveló que las subvariantes del Ómicron: BQ.1 y BQ.1.1 las que ganarían terreno en los próximos contagios: "Se estima que pueden ser las dominantes a partir de finales de este mes o a principios de diciembre", aseguró por medio del informe emitido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

Variantes que podrían ser dominantes en invierno

Aunque esta infección no ha demostrado evadir la protección de las vacunas, de manera similar a lo visto con Ómicron a principios de este 2022, la realidad es que la ministra mostró su preocupación, ya que, según sus estimaciones esta enfermedad "está creciendo a un ritmo rápido en varios países de Europa". Actualmente, ambas variantes ocupan el 2,7 por ciento de los casos activos en el país español.

Otro dato que es importante saber sobre las variantes BQ.1 y BQ.1.1. es que por el momento no existe evidencia que indique que ambas representan un riesgo latente, ya que no están clasificadas como mutaciones de gravedad, aunque esto no provocó que la ministra de sanidad bajara la guardia, porque aclaró que es posible que "se escape", motivo por el que animó a los ciudadanos españoles a mantener actualizado su esquema de vacunación.

Según algunos informes, debido a que ambas subvariantes derivan de Ómicron, presentan los mismos síntomas que la infección original: fatiga, tos, fiebre, cefalea, secreción nasal, dolor muscular, pérdida de los sentidos del olfato y del gusto, dificultad para respirar y vértigos. Cabe destacar que algunos de estos síntomas se pueden confundir con un resfriado normal, por lo que es necesario acudir al médico en caso de que manifestar algunos de ellos.

