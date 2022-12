FreeYond F9, el teléfono inteligente y rentable, ve el éxito en América Latina y más allá.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva marca de teléfonos inteligentes FreeYond ha conquistado el mercado latinoamericano con el rentable teléfono inteligente F9. El teléfono ha sido una opción especialmente popular entre gente consciente de los gastos, ya que el F9 cuenta con un valor increíble al precio de 100 USD.

Aunque el FreeYond F9 se lanzó solo en octubre de este año, ya ha disfrutado ventas exitosas en sus mercados establecidos, incluidos México, Colombia, Chile y Perú. El teléfono está disponible en plataformas populares como Mercado Libre y AliExpress, así como en tiendas y puntos de venta. Además, el F9 también se entregó a consumidores en Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países.

Lanzado en noviembre, el FreeYond M5 está siguiendo rápidamente el éxito del F9. Con una memoria de alta capacidad (128GB/256GB, 6 to 8 GB de RAM), cámara triple con IA (50MP, 8MP, 2MP) y fibra de vidrio tratada que brinda durabilidad mientras emite un reflejo suave y nítido bajo cualquier iluminación, el M5 trae lo siguiente valor de nivel en el rango de 150USD+.

FreeYond is a technology start-up company, which was established by Dr. Lei Yu, former Global Vice President of Gionee Group and BrainCo COO, on May 9, 2022.

The company's co-founders team comes from the core of the executive team of Gionee Group, which forged the brilliant achievement of 40 million units of annual sales of Gionee mobile phones, as well as from leading companies such as TCL, Longqi, Xiaomi and Transsion.

Con la introducción de los teléfonos inteligentes F9 y M5, FreeYond se ha establecido rápidamente como un jugador disruptivo en el mercado de teléfonos inteligentes rentables y se está convirtiendo en una marca global. Con dispositivos innovadores y rentables, FreeYond seguramente se convertirá en un jugador importante en el mercado latinoamericano y más allá.

Tras su éxito latinoamericano como trampolín, FreeYond tiene la vista puesta en convertirse en una marca global. El F9 ya tuvo un éxito temprano en África, con su presencia expandida a más de diez de sus países en noviembre a través de la plataforma en línea JUMIA, y también se estableció en línea en Europa Central a través de AliExpress y el Sudeste Asiático a través de Shopee, según el Dr. Lei Yu, directora ejecutiva de FreeYond.

La empresa está activamente reclutando minoristas fuera de línea, tanto en América Latina como en todo el mundo, como parte de su expansión global. El Dr. Yu declaró: "Proporcionar acceso sin conexión es igual de importante para FreeYond". A partir del 6 de diciembre, FreeYond ya ha establecido asociaciones con agencias fuera de línea en 30 países, y espera que ese número llegue a 50 para el fin del año, incluidas las agencias que pronto se firmarán en mercados importantes como Malasia, Tailandia e Indonesia.