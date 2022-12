No toda la comida con grasa es dañina; descubre alternativas deliciosas y dile 'adiós' a la culpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un año más está a punto de llegar a su fin; mientras que uno más llega para brindar todas las oportunidades que, por una u otra razón, no tuviste para lograr tus objetivos. Uno de los propósitos más comunes es perder peso, pero en la mayor parte de casos esto no se logra por dos razones: la primera es la velocidad, hay gente que busca bajar algunos kilos de manera inmediata y, al no lograrlo se desaniman y dejan de intentarlo; la segunda razón es porqué eliminan todas las grasas de su alimentación, lo que de manera irónica incentiva la obesidad.

Es posible que mucha gente que busca mejorar su hábitos alimenticios, frunza el seño cada vez que escuche la palabra 'grasa', pero la realidad es que expertos como el profesor de la división de cardiología del Johns Hopkins Medicine, Kerry Stwart indican que es necesario añadir grasas a la alimentación: "La gente necesita grasas, carbohidratos y proteínas, los principales macronutrientes, para tener una buena salud y equilibrada".

Las grasas trans son dañinas para el cuerpo

Lamentablemente, cuando las personas piensan en 'grasa' su mente vuela directamente a las grasas trans y saturadas, ambas son dañinas para la salud y, lamentablemente, se encuentran en la mayoría de alimentos que la gente disfruta como las hamburguesas, las pizzas, hot dogs. Regularmente se puede encontrar en pequeñas cantidades, de manera natural, en los lácteos, carnes de res y cordero. También se pueden producir en alimentos cocinados en aceites vegetales a altas temperaturas.

Por otro lado, las grasas saturadas pueden aumentar el colesterol en la sangre y suele encontrarse en carne grasosa como cordero, cerdo, carne de res o pollo con piel, otros productos podrían ser leche, queso y helado. Es posible que para estas alturas de la nota consideres que no puedes comer ninguna clase de alimentos, pero la realidad es que puedes sustituir este tipo de grasas por opciones saludables.

Puedes obtener grasas saludables del aceite vegetal

Como ya sabrás, existen grasas 'buenas' o insaturadas' que reducen el colesterol en la sangre y ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Estas sustancias se obtienen por medio del Omega-3, que suele encontrarse en pescados como el salmón, la trucha, la caballa y el arenque. También puedes consumir Omega-6 que está en semillas como nueces, maíz, girasol o aceite de oliva y vegetal, mismos que puedes incluir en una rica vinagreta.

Fuentes: Tribuna