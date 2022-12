VIDEO: ¿Fue plagio o no? Este es el tema por el que la cantante Bellakath perdió el éxito 'Gatita'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde-noche del pasado martes 20 de diciembre, la cantante Bellakath informó a través de una transmisión en vivo que su exitoso tema Gatita, le había sido robado y por ende, seria eliminado de las redes sociales y hasta de las plataformas de streaming pues alguien la había reclamado como 'suya', acción que a ella la dejó sumida en llanto pues insistió, se trataba de su trabajo, así como un duro golpe para sus fans.

"Me acaba de pasar algo que yo no me esperaba, ni siquiera me lo imaginaba, pero más que nada que me acuerdo me dan ganas de llorar, necesito que la gente se entere de lo que está pasando. Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok, la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró", dijo.

La cantante cuyo nombre es Katherinne y la cual también se ha calificado como influencer, resaltó que no entendía el motivo por el cual la buscaban perjudicar en especial cuando el tema en cuestión no solo es uno de los más virales, sino que además la ha llevado a la cima del éxito. "Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista", remató.

Sin embargo, luego de anunciar que el tema Gatita ya no era de su propiedad, ha cobrado relevancia una canción que salió en 2012 y cuya similitud a la de la cantante del género urbano ha sido motivo para acusarla de plagio. Se trata del tema El hueso de mi perr… de Son De Ak y Little Key y, aunque la letra dista mucho de la que Bellakath hiciera famosa, la música dice todo lo contrario.

Esta no es la primera vez que se hace una demanda por plagio de canciones cuya melodía es muy similar. Tal fue el caso de la británica Dua Lipa quien recibió ya dos demandas por el tema Levitating que supuestamente se había basado en Don Diablo de Miguel Bosé, al tiempo que la agrupación Artikal Sound System también señaló a la cantante por la misma canción pero en su caso, se trató del tema Live Your Life.

Hasta ahora, la cantante Bellakath no ha dado una postura oficial luego de haberse hecho viral el tema que presuntamente ella plagió. Del mismo modo se desconoce si habrá medidas legales para recuperar la canción pues, en el caso de Dua Lipa, pese a haber recibido dos demandas sigue interpretando la canción la cual figura como uno de sus grandes éxitos.

