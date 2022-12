¿Engordas más rápido que tu familia y amigos? Los microbios de tu estómago serían los culpables

Comparta este artículo

Copenhague, Dinamarca.- La cena de Navidad llegó a su fin y el banquete de Año Nuevo está a punto de llegar; sin embargo, los kilos extra no perdonan y suelen atacar en los primeros días de enero; sin embargo, es posible que en el medio de todo este proceso, un pensamiento llegue a atormentarte y éste es: "¿Por qué engordó más rápido que el resto de mi familia?" y es que si bien, pudiste haber comido lo mismo que ellos en el maratón Guadalupe-Reyes, es posible que esto te haya afectado un poco más que al resto.

Si este es tu caso, puedes dejar de preocuparte, resulta ser que un equipo de científicos de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, realizó una investigación que buscaba responder precisamente esta pregunta y, según sus resultados, la respuesta no esté en el tipo de alimentos que consumiste o la cantidad de ejercicio que hiciste, sino más bien, en los microbios que se encuentran en el interior de tu estómago.

El estudio fue publicado en la revista Microblome y en él se lee que aproximadamente el 40 por ciento de los participantes tienen microbios que son capaces de extraer más energía de los alimentos en comparación con el 60 por ciento. Esto significa que, al no ser utilizada, el cuerpo termina por almacenarla, lo que se traduce en grasa y kilos demás. Según los autores de esta investigación, esto explicaría por qué algunas personas engordan más rápido.

La cena navideña no influiría en tus kilos demás

El profesor Henrik Roager declaró: "Es posible que hayamos encontrado una clave para comprender por qué algunas prsonas aumentan más de peso que otras, incluso cuando no comen más o de manera diferente, pero esto se debe investigarse más a fondo". Para llegar a estos resultados, los investigadores analizaron las heces de 85 personas de origen danes con sobrepeso entre los 22 a los 66 años.

Tras realizar el análisis, los expertos descubrieron que los microbios que extraen más energía tienden a pesar, al menos un 10 por ciento en promedio, con respecto a los demás, lo que se traduce en nueve kilos, aproximadamente. La próxima vez que veas a tu prima delgada, que come mucho más que tú, no debes sentirte mal, puesto es probable que sus microbios no absorban tanta energía como lo hacen los tuyos.

