¿Llegó para quedarse? Experto asegura que el Covid-19 es ya una enfermedad endémica

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Desde hace tres años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia sanitaria internacional, es decir, se hizo la declaratoria de pandemia llevando a que los países con casos registrados cerraran sus fronteras y se decretara confinamiento estricto para así evitar que los contagios se dispararan; no obstante, a pesar de la cobertura de la vacunación, la pandemia no se ha acabado y esto podría tener una razón.

De acuerdo con lo expuesto por Christian Drosten, experto de origen alemán funge como virólogo, esta enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, ya es una de carácter endémico, es decir, ya no estamos bajo una pandemia pues el virus prácticamente llego para quedarse y ahora será necesario solo proporcionar el tratamiento adecuado a quienes resulten afectados por el virus; incluso, ha mantenido que no habrá repuntes durante le verano pero no por ello, el virus podrá ser erradicado.

"Este invierno estamos viviendo la primera ola endémica de SARS-Cov-2 y con ello a mi juicio se ha terminado la pandemia", destacó el experto.

El virólogo Christian Drosten asegura que el Covid-19 es ya una enfermedad endémica

Cabe destacar que es la OMS la que determina cuándo se termina la pandemia, al igual que fue este órgano el encargado de remarcar el momento en que se convirtió una emergencia de carácter internacional; por ello, se advirtió que durante la temporada invernal, se esperaban repuntes de los contagios aunados con la influenza estacionaria, algo por lo que al menos en México se ha instado a que se regrese al uso obligatorio del cubrebocas en lugares cerrados, justo como otros países también han solicitado.

La OMS del mismo modo, se ha mostrado en alerta por la alza de contagios en China, país donde se detectó por primera vez el virus y que a diferencia de otras naciones, había mantenido un estricto confinamiento hasta que se determinó relajar la denominada Política Cero; no obstante, se siguen contabilizando millones de contactos diariamente y muchos de ellos, especialmente adultos mayores, son los que mantiene saturados los hospitales. Pese a lo anterior, el experto de origen alemán, ha advertido que si bien habrá más repuntes, “ no espero que eso ocurra ahora mismo”, manteniéndose en la postura de estar ante una enfermedad endémica.

Covid-19 en China se mantiene al alza

2El gran error en China ha sido que la población, en particular los más mayores, no ha sido concienciada a favor de la vacunación", dijo el virólogo en trono a lo ocurrido en China.

Aunque se haya adelantado que la enfermedad es una calificada como endémica, se insiste en que la población debe recurrir a la vacuna. En muchos países se ha instado a la ciudadanía a recibir hasta cuatro aplicaciones, dos de ellas para completar el esquema mientras que el resto funge como refuerzo. En la capital mexicana se aplica la dosis Abdala, creada en Cuba y cuya eficacia, según la OMS es del 92 por ciento.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna