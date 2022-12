El estrés por la pandemia traería alteraciones significativas en el cerebro de los adolescentes

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El periodo de la pandemia por Covid-19 trajo una gran cantidad de estrés a la humanidad. De manera general, las personas temían contagiarse del virus, al tiempo que luchaban por mantener su trabajo. En varias partes del mundo hubo despidos masivos y los problemas económicos estuvieron a la orden del día, a esto se le sumó la incertidumbre por saber cómo evolucionaría esta enfermedad.

Sin embargo, los niños y adolescentes no la pasaron mejor que los adultos, quienes de un momento a otro tuvieron que abandonar su vida social, ya que, no podían salir a la escuela o convivir con sus amigos. Este hecho fue mucho peor para aquellos que vivían violencia intrafamiliar, ya que, ellos no podían salir de sus hogares para olvidarse de los problemas en casa. Según información de un grupo de expertos de la Universidad de Stanford, esto provocó una oleada de depresión, ansiedad y problemas interiorizados en los menores.

El estrés de la pandemia trajo depresión y ansiedad a los más jóvenes

Al notar esto, los científicos de la institución anteriormente mencionada decidieron estudiar los efectos del estrés por la pandemia en el cerebro y lo que encontraron los dejó realmente sorprendidos. Los resultados de este estudio fueron publicados a través de la revista científica Biological Psyichiatry: Global Open Science, en donde revelaron que los cerebros de los menores envejecieron mucho más rápido, lo que aumentaba la posibilidad de la aparición de enfermedades mentales.

El autor del estudio, identificado como Ian Gotlib, reveló que desde el 2014, su equipo de expertos había estado investigando el envejecimiento del cerebro con un equipo de niños, pero debido a que la pandemia se atravesó, tuvieron que interrumpir las indagatorias, aunque esto abrió una nueva ventana de estudios, la cual sería descubrir los efectos del confinamiento entre los adolescentes y los infantes.

El cerebro de los niños envejeció más durante la pandemia

Tras realizar una resonancia magnética, los expertos descubrieron que los expertos de los menores tuvieron cambios, en especial en el área que ayuda a regular el miedo y el estrés, es decir, la amígdala, la cual creció de tamaño, al igual que el hipocampo, mismo que se encarga de controlar los recuerdos. Por su parte, los tejidos cerebrales adelgazaron. Según información de Ian, estas características se pueden ver en personas que se expusieron a situaciones estresantes a temprana edad.

Fuentes: Tribuna