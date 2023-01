Experto advierte que esta vacuna para perder peso traería graves efectos secundarios

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El pasado 23 de diciembre, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de Wegovy en adolescentes de los 17 a los 12 años, dicho fármaco era utilizado en personas con diabetes; sin embargo, hace algún tiempo se comprobaron sus poderosos beneficios para perder peso, pero hay un par de problemas que, al parecer, la organización no tomó en cuenta.

Exactamente una semana antes de que la FDA diera luz verde a que los menores fueran administrados con Wegovy, surgió un estudio de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, que indica que este tratamiento no es del todo efectivo, ya que, genera dependencia en el usuario, ¿qué significa esto? Si bien, el paciente pierde kilos, los recuperará meses después de haber abandonado el medicamento.

Un segundo punto es el alto costo de este tratamiento y es que, como no podía ser de otra manera, una inyección para perder kilos, se vende a altos precios en las farmacias. Según algunos informes, los pacientes deben administrarse la vacuna una vez por semana, lo que se traduce a un gasto de mil 300 dólares mensuales, es decir, la gente llegaría a gastar hasta 25 mil 326 pesos mexicanos, en un periodo de cuatro semanas.

Cabe resaltar que la investigación publicada en la revista médica Diabetes Obesity and Metabolism, no es la única que ha alzado la voz con respecto a los estragos que el fármaco traería a largo plazo, ya que, recién el pasado viernes, 30 de diciembre, el nutriólogo de la Universidad de California en San Francisco, Robert Lusting declaró para el medio Stat News que se siente preocupado por el uso que los médicos pueden darle a este tratamiento.

El experto declaró: "Me preocupa que los doctores se apresuren a emitir un juicio y empleen un medicamento que es muy costoso y tiene sus propios efectos secundarios (...) Tratar síntomas posteriores del problema es solo poner un curita en el poblema, no soluciona el problema. Me precupa que Wegovy sea una curita". Todo esto podría dejar como moraleja que aún no existe una fórmula mágica para bajar de peso, más allá que dieta y ejercicio.

Fuentes: Tribuna