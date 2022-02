Científicos advierten sobre futuras las variantes del Covid-19: "Pueden resultar más letales"

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Recientemente, David Nabarro, experto de la Organización Mundial de la Salud, declaró para la revista The Guardian, que existe la posibilidad de que las futuras variantes del Covid-19 sean aún más letales que las ya vistas hasta el momento.

Según datos del experto, el problema yace en Ómicron, cepa que surgió derivada del nuevo coronavirus y que se encuentra bajo la mira de la comunidad científica dado su alto nivel de contagio.

Habrá más variantes después de Ómicron y sí son más transmisibles dominarán. Además, pueden causar diferentes patrones de enfermedad, es decir, pueden resultar más letales o tener consecuencias a largo plazo.

Otro experto que fue entrevistado por la revista The Guardian fue el profesor Lawrence Yong, de la Universidad de Warwick, en la que desmintió lo que muchos teorizaban y es que, tras el auge de Ómicron, algunas personas declararon que ya no podría venir una variante peor, pero esto no es verdad.

La idea de que las variantes del virus seguirán siendo más leves es incorrecta. Una nueva podría resultar incuso más patógena que la variante Delta, por ejemplo.

Estas advertencias surgen cuando Estados Unidos se está planteando la posibilidad de que la pandemia se está acercando a su etapa final.

Fuentes: New York Post