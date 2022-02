Justo en la dieta: Profeco exhibe marcas de pasteles por tener niveles excesivos de azúcar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analiza diversos productos presentes en el mercado a fin de conocer qué tan buenos son para la salud de quienes los consumen y claro, si se apegan a las normas sanitarias, por lo que en esta ocasión fue el turno de los pastelitos que se venden en cualquier tienda de conveniencia y de la esquina.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Algunos de los pasteles empacados resultaron tener altísimos niveles de azúcar, los cuales de consumirse con frecuencia, son malos para la salud, por lo que incluso, podrían quitarse del mercado hasta que no se apeguen a las normas establecidas.

Según lo expuso Ricardo Sheffield, titular de la dependencia, el consumo recomendado es de tan solo 25 gramos de azúcares por día, por lo que un solo producto de los analizados y que no pasaron la prueba, excede dicha cifra.

"Estos productos cubren por si solos la recomendación diaria de azúcares de la OMS. Aún cuando hay otros pastelitos que pueden contener menos azúcar, su consumo junto con otros alimentos podría exceder dicha recomendación”.

¿Cuáles son los pastelitos que no pasaron la prueba hecha por Profeco? Te mostramos la lista completa:

Hostess Cinnamon Roll , pastelito con canela; 29.9 g. de azúcares por pieza

, pastelito con canela; 29.9 g. de azúcares por pieza Marinela Napolitano , pastelito sabor naranja con pasas; 25.7g de azúcares por pieza

, pastelito sabor naranja con pasas; 25.7g de azúcares por pieza Mrs. Freshley's Balonazos, pastelitos con relleno cremoso; 25.1g de azúcares por pieza

Este estudio difundido por la Profeco indicó que algunos de los productos evaluados cuentan con azúcares como su ingrediente principal, por lo que hay algunos que legan a usar más de un tipo en su elaboración, lo cual, perjudica la salud de quienes los consumen.

Algunos de los azúcares presentes en tan solo un producto son:

Sacarosa

Jarabe de glucosa

Concentrados de jugos

Maltosa

Azúcar invertido



Se recomienda a la ciudadanía no consumir estos productos a fin de no perjudicar la salud, al tiempo que la dependencia invita a llevar una dieta balanceada y, en caso de no poder resistirse a estos productos, buscar una opción que sea más saludable que las mencionadas anteriormente.

Con información de: Profeco