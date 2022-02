Estudio revela que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer no provocaría miocarditis en adolescentes

Comparta este artículo

Jerusalén, Israel.- Recientemente, una investigación publicada en el medio The New England Journal of Medicine reveló que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer es segura para los adolescentes, es decir que no provocaría casos de miocarditis en los menores.

De acuerdo con algunos datos, este estudio fue realizado por el Ministerio de Salud de Israel, en el cual analizaron la información de 404 mil 407 jóvenes que fueron inoculados con el biológico anteriormente mencionado y, como resultado, descartaron la posibilidad de miocarditis.

Para llegar a esta conclusión, el ministerio de salud estudio a menores de entre 16 años o más que fueron inmunizados entre la fecha del 2 de junio y el 20 de octubre del pasado 2021.

Se notificaron 18 casos de miocarditis que llevaron a la hospitalización. Dos casos de miocarditis fueron excluidos del estudio debido a diagnósticos alternativos razonables. Los 16 casos restantes, uno ocurrió en un adolescente no vacunado y 15 en menores inoculados.

Previamente los analistas del Centro para la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos indicaron que, incluso sí hubiera una posibilidad de miocarditis, los beneficios otorgados por la vacuna son superiores a las desventajas.

