Por qué es tan importante elegir un buen colchón.

Comparta este artículo

Cuando el nuestro se encuentra en malas condiciones, es demasiado viejo y ya no presta un servicio adecuado, automáticamente se reciente el descanso. Esto conlleva innumerables problemas, como estar cansado durante el resto de la jornada, bajo rendimiento laboral o incluso, aparición de dolencias musculares. Para evitarlo, debes cambiar tu colchón cuando éste empiece a dar síntomas de agotamiento.

La inversión en un colchón siempre es bienvenida, ya que podremos descansar mucho mejor y encontrarnos con más ganas durante el resto del día. Los colchones Emma, una novedosa marca surgida en el continente europeo en el año 2015, se perfila ahora como una de las propuestas más interesantes para que puedas tener un colchón de condiciones.

¿Cómo son los colchones Emma?

Estos colchones están pensados para proporcionar un descanso duradero, gracias a la cual podrás aprovechar las horas de sueño sin ninguna sensación de levantarte cansado. Este fabricante de colchones ha incorporado una tecnología que proporciona siempre un flujo de aire entre el cuerpo y la superficie del colchón. De esta manera, no tendrás sensación de que el cuerpo se te queda adherido al colchón mientras descansas. Por otro lado, la espuma con la que se fabrican estos colchones es el resultado de años de investigación, consiguiendo aplicar una tecnología totalmente novedosa.

Se trata de unos colchones que se adaptan perfectamente a la superficie de tu cuerpo, independientemente de cómo descanses o cual sea tu peso, ya que están pensados para personas de hasta 110 kilos. De esta manera, se consigue un descanso totalmente eficaz, con una agradable sensación durante toda la noche y levantándote como nuevo. Estos colchones se encuentran disponibles en varios tamaños, desde cama individual para personas solteras o para nuestros hijos, desde las camas de tamaño mayor, las denominadas King Size.

Pero si hay algo que realmente te gustará de los colchones Emma Essential es la posibilidad de probarlo durante 100 noches sin ningún tipo de compromiso, más de 3 meses.. Si no fuera de tu agrado puedes devolverlo, pero ya te advertimos que este colchón está destinado a proporcionar el descanso más eficaz incluso, a aquellos que más problemas tienen. Una vez que ya tengas el colchón en tu poder, se aplican automáticamente cinco años de garantía. Durante todo este tiempo, sabrás que si el colchón presenta algún tipo de inconveniente, las garantía se ejecutará automáticamente para que se pueda encontrar una solución o bien, tener a tu disposición un nuevo colchón.

De igual manera, los colchones ortopédicos cubren las exigencias de aquellas personas que tienen algún tipo de condición diferente en su espalda. Hay numerosas dolencias que requieren de colchones específicos, y este fabricante proporciona descamso a todos. Hay que tener en cuenta que hay personas que, por algún tipo de enfermedad, permanecen encamadas durante todo el día. Para ellos son este tipo de colchones, que evitan la posibilidad de que aparezcan llegas y dolencias en la piel que puedan complicar su pronóstico.

Gracias a sus tres capas combinadas de materiales diferentes se consigue un buen descanso y una agradable sensación. Pero además, estos colchones son hipoalergénicos, por lo que la presencia de ácaros o de microorganismos que pueden provocar irritaciones en la piel queda descartada. En el caso de los colchones Memory Foam, hablamos también de 100 días de garantía de devolución, para posteriormente pasar a 10 años de garantía total en los cuales este artículo estará totalmente protegido.

Sabemos que en cuanto a colchones cada persona es diferente. Hay quienes gustan de dormir sobre aquellos de más dureza y otros que gustan de colchones realmente blandos. Sin embargo, los colchones Emma están pensados para dar respuesta a todos ellos, ya que son capaces de adaptarse a la forma de tu espalda y a la de dormir. De esta manera garantizar descanso independientemente de la condición.

Cuando elegimos un colchón es muy importante conocer si tiene función termorreguladora. La gama de colchones Emma proporciona esta característica tan demandada, y que evita que el colchón se sienta más frío durante el invierno de muchísimo calor en verano. Además, estos colchones se adaptan perfectamente a la base que ya tengas, por lo que no tendrás que adquirir una nueva si realmente se encuentra en buen estado.

Si crees que ha llegado el momento de cambiar de colchón, no lo dudes. Toda la gama de productos Emma se perfila como una buena candidata para sustituir al que tienes en tu hogar y que ya no te está proporcionando un buen servicio. Recuerda que si tu colchón tiene más de 10 años, ya no tienes colchón. Por bastante menos de lo que piensas puedes hacerte con un artículo que va a proporcionarte ese descanso que necesitas y notarás como te despiertas mucho más fresco cada mañana.