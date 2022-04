Diferencias entre un casino online y un casino físico.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estos últimos años ha incrementado el número de jugadores de los casinos online, aún más desde el 2020 cuando muchos casinos tuvieron que cerrar sus puertas y por esta razón se crearon cientos de plataformas para que los amantes de los casinos pudieran apostar en sus juegos favoritos, como por ejemplo Sportsbet.io, así como también casinos físicos con décadas en el mercado que dieron un paso hacia la actividad online.

Pero, hay quienes consideran que los casinos online distan mucho de la experiencia que ofrece un casino físico. ¿Qué tan diferente será apostar en un casino online con mesas en vivo, a un casino físico? Esa es la pregunta que queremos responder.

Una de las primeras cosas que hay que tener en claro es que ya sea un casino físico que ha invertido para entrar en el negocio online, o bien un casino online nuevo en el mercado, los nuevos juegos que ofrecen las desarrolladoras o productoras tienen una mejor funcionabilidad, experiencia, bonificaciones, así como también, ofertas mucho más atractivas.

Los Casinos Online

Los casinos online nacen a finales de los 90 como una alternativa a los casinos físicos, pero no fue sino para finales de los 2000 que los juegos de casinos online fueron ganando más seguidores, esto gracias al desarrollo tecnológico.

Antes, los jugadores preferían vivir la experiencia de ir a un casino real, disfrutar del sonido de las tragamonedas, o ver cómo personas sin mucha suerte lograban ganar en la ruleta, es lo que hacía que la experiencia de ir a un casino físico no pudiese ser reemplazado.

Pero, las cosas ahora han cambiado. Con el auge de las nuevas tecnologías que nos permiten estar conectados desde cualquier parte del mundo a nuestro entorno, ahora, los casinos online se han convertido en el favorito de los apostadores.

Pros y contras del casino online vs casino físico

Un pro de los casinos online es que no existe una presión para ganar, sobre todo porque no estás rodeado de estímulos. Imagínate que eres nuevo en el mundo de los casinos y decides visitar uno, comienzas a perder mientras escuchas la emoción de los demás que sí están ganando; esto puede ser desalentador, pero si ingresas a un casino en línea, no sólo la experiencia la podrás disfrutar sólo tú, sino que, además, estos tipos de casinos suelen tener guías o reglas de cómo jugar para que aprendas.

Además de esto también los casinos online ofrecen:

0 colas para jugar en una mesa

Puedes jugar donde sea y cuándo quieras

Comodidad

Ofertas y promociones

Pero ¿Cuáles son las desventajas de los casinos online?

La emoción de vivir la experiencia de un casino físico, además, de que es posible que tengas que esperar para recibir tus ganancias, a diferencia de un casino real en donde si ganas vas directamente a caja y cambias tus fichas por dinero real, en un casino online tienes que esperar tiempos de procesamiento para cobrar, no suelen ser muy largos, pero están allí.

Todo dependerá de tu estilo de juego, lo importante es que elijas un tipo de casino que pueda cubrir tus necesidades. Si es tu primera vez jugando en un casino online, vive la experiencia al menos una vez antes de ir a un casino real, no te vas a arrepentir y si nunca has jugado en un casino online, inténtalo, verás que es muy fácil dejarse sumergir por los alucinantes juegos.