¿Hay peligro? Reino Unido expone contagios por Omicron XE, la nueva variante de Covid-19

Londres, Reino Unido.- Aunque las hospitalizaciones y defunciones derivadas por Covid-19 van a la baja a nivel mundial, la cepa sigue mutando al grado de arrojar más variantes, pues en el caso de omicron, autoridades sanitarias del Reino Unido alertaron sobre la presencia de la cepa XE, la cual ya suma un total de 763 contagios.

De acuerdo con investigadores, esta subvariante podría ser más contagiosa que omicron como tal; sin embargo, aun se mantienen los estudios que permitan conocer si podría presentar o no, cuadros graves relacionados a esta cepa.

Un análisis de los pacientes con esta variante, han destaco que la mayoría se encuentran en el sur y sureste de Inglaterra, lo que podría suponer que ahí fue donde se originó esta nueva subvariante, al tiempo de considerarlo el foco de infección, de tal manera que será ahí donde se analice si las medidas sanitarias deberán reforzarse o bien, todo permanecerá igual.

Aunque el virus SARS-CoV-2 ha mutado desde su presencia, expertos han sondeado las más peligrosas a delta y omicron, esto debido a que los pacientes presentaron síntomas mas graves o bien, su contagio era más rápido, por lo que el siguiente paso será determinar si ómicron XE se encuentra dentro de a categoría de subvariantes importantes.

"Esta recombinante en particular, XE, ha mostrado una tasa de crecimiento variable y aún no podemos confirmar si tiene una verdadera ventaja de crecimiento. Hasta ahora no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la eficacia de la vacuna", dijeron expertos.