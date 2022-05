Estudio determina que la contaminación le arrebataría la vida a 9 millones de personas al año

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Recientemente, la revista The Lancet Planetary Health publicó un estudio en el que se determinaba que la contaminación, de todo tipo, puede llegar a causar la muerte de nueve millones de personas al año.

Este estudio fue realizado antes del comienzo de la pandemia y basa sus resultados en la base de datos Global Burden of Disease y el Institute of Health Metrics and Evaluation.

Según información proporcionada por esta investigación los lugares más afectados por la contaminación son la India y China, sitios donde se producen cerca de 2,2 millones de fallecimientos por esta problemática al año.

Por su parte, el especialista, Philip Landrigan, del Programa de Salud Pública Global y el Observatorio de Contaminación Global del Colegio de Boston, declaró que la cifra es preocupante y que es posible que las consecuencias de la contaminación ambiental vayan en aumento.

La mala noticia es que no está disminuyendo. Estamos logrando avances en las cosas fáciles y estamos viendo las cosas más difíciles, que son la contaminación del aire ambiental (industria al aire libre) y la contaminación química, que siguen aumentando", detalló el especialista

