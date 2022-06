Vacunas contra el Covid-19 para bebés: FDA autoriza 2 fármacos para niños mayores a 6 meses

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La pandemia de Covid-19 aún no termina, e incluso se ha reportado un alza de contagios en diferentes naciones del mundo. En este contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de dos vacunas contra el coronavirus para bebés o niños mayores de seis meses. Esta medida ayudará a que los cuadros de la enfermedad sean menos graves.

Cabe destacar que la autorización que brindó la FDA para la aplicación de estos biológicos es para uso de emergencia. A través de un comunicado, la dependencia mencionó que se aprueba para la inmunización de menores mayores de seis meses de vida la aplicación de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech, la cual ya se aplica a mayores de cinco años de edad. Por otra parte, la primera, la Moderna estaba aprobada hasta ahora únicamente para adultos mayores de 17 años (es decir, de 18 años o más).

Autorizan vacuna contra el Covid-19 para bebés mayores de seis meses. Foto: Internet

El pasado miércoles, un comité de expertos que no pertenecen a la FDA votó unánimemente a favor de recomendar la aprobación de las vacunas para menores de cinco años, pues consideraron que los beneficios potenciales excedían por mucho los posibles riesgos a no inmunizar a la población infantil. No obstante, pese a la aprobación de la dependencia, estos fármacos aun no estarán disponibles en farmacias u hospitales.

La distribución para la población infantil mayor a los seis meses de edad empezará hasta que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) autoricen su uso, algo que podría ocurrir este mismo sábado 18 de junio del 2022, debido a que se ha presentado un alza considerable en casos de Covid-19 no solo en Estados Unidos, sino en otras naciones. Por fortuna, aún no hay incremento en decesos u hospitalizaciones-

El Gobierno de Joe Biden mencionó que en días próximos lanzará una campaña de información para padres con la esperanza de aumentar el número de vacunaciones entre los menores, pues hasta ahora, solo el 35 por ciento de los niños entre cinco y 11 años han recibido al menos una dosis del biológico contra el Covid-19.

