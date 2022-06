Expertos descubrirían por qué la viruela de mono se extiende velozmente alrededor del mundo

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- A mediados del mes de mayo, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron sobre los primeros casos de viruela del mono identificados fuera de África (continente donde la infección es endémica) los cuales fueron detectados en el presente año. En pocas semanas el brote logró extenderse a varias zonas del mundo. Hasta el momento en México se han registrado apenas cinco casos, pero en países como Estados Unidos se reportan alrededor de 201 infectados, en 25 estados.

Esta propagación atípica llamó la atención de la comunidad científica, ya que, han sido contadas las ocasiones en las que la también conocida como monkeypox ha salido fuera de África, desde que fue descubierta, durante la década de los años 50, por lo que un grupo de expertos decidió estudiar 15 muestras de este virus y expusieron sus hallazgos recientemente a través de la revista especializada, Nature.

Expertos descubren por qué la viruela del mono se habría expandido tan rápido

De acuerdo con el artículo de la misma, el virus no habría salido recientemente del continente africano, sino que se habría filtrado desde el año 2018, es decir, un año antes de que comenzarán los primeros casos de Covid-19 y diera inicio la pandemia. Esta no es la primera vez que miembros de la comunidad científica mencionan que la cepa tiene tiempo fuera de África, ya que, la directora de los Centros para el Control de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos (CDC), Rochelle Walensky ya había hablado sobre esta creencia, afirmando que, probablemente, las autoridades médicas no se habían percatado de los casos.

Por otro lado, el artículo de la revista Nature indica que la viruela símica ha mutado entre seis a 12 veces, dado que esta cepa es diferente a la que se encuentra en África y, sí se toma en cuenta que este tipo de infección no evoluciona tan rápido como el nuevo coronavirus podría respaldar la teoría de que la enfermedad habría salido de su sitio original desde algún tiempo atrás, tal y como señalan los expertos. Actualmente, la monkeypox se localiza en 50 países.

Fuentes: Tribuna