Tres consejos que deberías seguir si ganas un premio importante en un casino online.

Ciudad de México.- Sin embargo, una buena parte de los jugadores experimentados salen victoriosos porque siguen una serie de tips a los que obedecen en todo momento. Aquí te diremos tres consejos clave para que gestiones de buena forma lo ganado y no lo pierdas todo en pocos minutos.

Ten un plan definido y apégate a él

Lo primero que debes hacer antes de jugar a las tragaperras online, hacer apuestas deportivas o cualquier tipo de actividad de esa índole, es definir un plan claro para gestionar el capital del que dispones. Lo que diferencia a los veteranos de los novatos, es que los primeros se toman el tiempo de elaborar estrategias que les evitan perder grandes sumas de dinero, por lo cual quizá pierden pero un porcentaje mucho menor del que perdería alguien sin experiencia. Esto les permite volver al día siguiente para seguir jugando sin problemas.

Tomemos como ejemplo a un jugador primerizo. Este habrá contemplado su economía y asumió que, de lo que tiene ahorrado, una gran parte lo destina al juego. Esta decisión puede terminar siendo perjudicial si se le suma la nula experiencia y la ausencia de una estrategia de juego.

Si tienes $100, no vayas a jugar a tragaperras online en las que cada juego valga $25. Irse con grandes sumas de un casino virtual o presencial es muy posible, siempre y cuando seas lo suficientemente inteligente a la hora de administrar tus cuentas. Divide tus fondos en pequeñas sumas para jugar y divertirte durante bastante tiempo.

Despeja la mente

Tienes la estrategia definida y ves que te está yendo mucho mejor de lo que esperabas. De hecho, en una sola jugada llegaste a multiplicar tu capital inicial en más de 10 veces. Quizá sientas que eres invencible y la mejor idea es seguir jugando de manera infinita porque estás en racha. Grave error. En el momento en que estas emociones comienzan a aparecer, ahí es cuando debes parar de jugar.

Esto no significa que el cese sea permanente o de días, no nos referimos a eso. Sino a que ponerle una pausa al frenesí de emociones adictivas que te invaden puede ser una excelente forma de retirarse victorioso y no con un mal sabor de boca tras haber perdido lo cosechado. El hecho de despejar la mente en el momento adecuado es otra de las cosas que diferencian a los jugadores rentables de los novatos.

Si arrancaste con $100 y ya vas en, por ejemplo, $700, tómate un respiro de al menos unos minutos. Despégate de la computadora/celular para ir a prepararte un café o, si juegas en un casino presencial, agarra lo ganado e invítate una copa. Eso te permitirá asimilar la victoria que estás teniendo, resetear la mente y volver a por más si es que lo deseas.

Retira la inversión inicial

Este tip es probablemente uno de los mejores que puedes llegar a leer referido al juego. Te salvará de perder más dinero del planeado y agarrarte la cabeza en más de una ocasión. Lo adelantamos en el subtítulo, pero vale la pena volver a mencionarlo: retirar la inversión inicial para jugar con las ganancias.

Quizá no comprendas por qué se hace esto o creas que es una manera segura de ganar lentamente y perder rápidamente. Este punto es clave para que nunca pierdas dinero, pues estarás jugando “de arriba”, con dinero ganado en el mismo juego y no afectará a tus finanzas de ninguna forma. Lógicamente, también puedes retirar la totalidad de lo ganado e irte victorioso, pero si tienes ganas de seguir jugando simplemente toma lo invertido en un principio y juega con el resto.