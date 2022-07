¡No es tu Internet! Reportan caída de Twitter a nivel mundial hoy; usuarios reaccionan con MEMES

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si tú también creíste que tu Internet estaba fallando, debido a que la página principal de Twitter no cargaba, debes saber que no es tu Wifi o módem, sino que la red social 'del pajarito' dejó de funcionar durante las primeras horas de hoy, jueves 14 de julio del 2022. Luego de que la plataforma DownDetector confirmara el error en la plataforma que Elon Musk pretendía comprar, usuarios en Facebook crearon múltiples de memes.

De acuerdo con el sitio especializado DownDetector, Twitter comenzó a fallar alrededor de las 06:59 horas, tiempo del centro de México, este jueves 14 de julio. Los errores que presentó la red social azul fue que no cargaba el feed principal, no mostraba notificaciones y finalmente, no dejaba que usuarios vieran los tuits publicados en su perfil. Desde luego, esto causó incomodad que internautas transformaron en divertidos memes.

Reportan caída de Twitter. Foto: Captura de pantalla

Memes por la caída de Twitter este jueves 14 de julio

Desde luego, los primeros memes que surgieron por la caída de esta popular red social, la cual ha estado en el 'ojo del huracán' debido a que enfrenta una disputa legal con el empresario y dueño de Tesla, Elon Musk, son sobre usuarios reiniciando su módem o 'entrando en crisis', debido a que creían que el error era de las compañías de Internet, y no de la plataforma. ¿Te pasó lo mismo?

Memes por la caída de Twitter. Foto: Facebook

Memes por la caída de Twitter. Foto: Facebook

Twitter se reestablece tras caída a nivel mundial

Luego de una hora, la red social que iba a ser adquirida por Elon Musk comenzó a funcionar mejor; de acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 08:00 horas, tiempo del centro de México, cuando el feed comenzó a cargar y a mostrar las tendencias más actuales. No obstante, aún no se ha confirmado que en todo el mundo la plataforma ya funcione correctamente. Tras el 'arranque' de la red social, se volvió tendencia en hashtag TwitterDown.

Usuarios crean memes tras la caída de Twitter. Foto: Twitter

Usuarios crean memes tras la caída de Twitter. Foto: Twitter

