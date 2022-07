7 formas de esconderse de los resultados de búsqueda en Internet.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es por eso que ocultar tu identidad puede significar la diferencia a la hora de evitar posibles estafas, así como piratas informáticos. Hay varias formas de cubrir tu rastro en internet, como usar VPN seguras y gratuitas que usan tecnología de cifrado, para encriptar tus datos haciendo más difícil que terceros puedan seguirte o registrar tus datos de navegación.

Además de esto, aquí te dejamos varios consejos para que puedas esconderte de los resultados de búsqueda en internet, enmascarar tu dirección IP y más.

1. Navega de forma anónima

Lo ideal es ocultar tu identidad para navegar por internet, para ello no uses tus datos personales reales. Si tu información no está expuesta en la web, es poco probable que alguien consiga tu dirección IP.

A través de la dirección IP, los piratas informáticos puedes descubrir dónde vives, y sin que tú te enteres de esto. Asimismo, con tu información pueden terceros orientarte hacia anuncios específicos. Puedes ocultar tu identidad usando un servidor proxy anónimo o conectarte a través de una VPN.

2. Elimina tu información personal de la web

Es casi imposible ocultar quien eres en línea, sobre todo cuando tus datos personales ya están en internet. A pesar de que no se puede eliminar la información personal por completo en internet, puedes eliminarla en la mayoría de los sitios web que consumes, ya sea cerrando cuentas o cambiando la información por otra.

Por ejemplo, puedes eliminar tu número de teléfono de lagunas cuentas, cambiar la dirección de correo eléctrico y sobre todo eliminar la dirección de tu domicilio, más si se trata de redes sociales.

3. Elimina y oculta tus hábitos de búsqueda

Cualquier persona puede tener acceso a tu identidad desde su navegador, de hecho, pueden incluso conseguir tu historial de búsqueda y navegación. Esto quiere decir que, puede saber que sitios web frecuentas, las cuentas de usuarios de tus sitios favoritos y las contraseña.

Si no quieres que toda esta información esté disponible para terceros, puedes usar el navegador en modo privado, borrar tu historial de navegación, así como las cookies y usar navegadores web privados.

4. Usa una cuenta de correo electrónico no deseado para manejar los detalles de la nueva cuenta

Siempre que te registras para crear una cuenta nueva de usuario en un sitio web, debes proporcionar ciertos datos y el principal es una dirección de correo electrónico.

Lo ideal es proporcionar una cuenta de correo electrónico que no esté vinculada a tu identidad real. Esto te da ciertos beneficios como, que todo el spam que puedas recibir de esos sitios web no se mezclarán con tus correos importantes, ya que no se tratará de tu email principal.

Aunque proporcionar datos personales falsos no siempre es legal, puedes en algunos formularios variar tu nombre con tu apodo o colocar tu segundo apellido. En los formularios bancarios si debes colocar datos reales, pero es perfectamente legal colocar una cuenta de correo electrónico alternativa a la principal.

5. Evita dar sus detalles reales de pago

Evita usar tu información de pago real al comprar en línea, sobre todo si vas a pagar directamente a una persona en redes sociales. Puedes usar los pagos móviles, ya que solo hacen uso del número telefónico y una vez que termina la transacción puedes borrar o bloquear el número de la persona a quien pagaste.

Usar tarjetas de débitos virtuales como Privacidad o Blur. También puedes usar criptomnedas en lugar de dinero “real”. Las tarjetas prepagadas también son una buena opción para mantener tus datos financieros e identidad ocultos. Ya que no tienes que compartir detalles de tu número de cuenta con otros.

6. Usa RSS para ocultar tus huellas

Cuando navegas por toda la web, dejas tus huellas en todos lados y tendrás anuncios siguiéndote pro todos lados. Para ocultar mejor las pistas de tus datos, usa fuentes RSS para monitorear las páginas web que te gustaría visitar.

La RSS, te indicará las actualizaciones de tus sitios web favoritos a través del correo electrónico. Esto te permite saber si la información que esperas del sitio web está lista y así visitarlo, o por el contrario, si es información irrelevante no es necesario que inicies sesión o entres en la web.

7. Elimina softwares espías para permanecer oculto en línea

La forma más usada de los piratas informáticos para rastrear tu información en línea, es con un software malicioso espía. Estos programas o aplicaciones llamados spyware, pueden tomar todo, es decir, desde tu historial de búsqueda, hasta archivos, fotos videos y detalles personales.

Hay aplicaciones gratuitas que funcionan para eliminar el software espía. Sin embargo, los programas anti spyware pagos son mucho mejores, ya que tienen opciones avanzas y más eficaces contra este tipo de programas maliciosos.

Recuerda siempre tener cuidado con lo que descargas, así como usar un buen antivirus para prevenir que estos softwares espías ingresen en tu sistema.