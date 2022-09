Las mayores subastas de autos clásicos de todos los tiempos.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta es la mayor oportunidad para que los compradores se hagan de un auto clásico espectacular a un buen precio. Pero ¿cómo se puede mencionar un buen precio cuando valen millones? Esto se da ya que valen mucho más de lo que cuestan, especialmente si han pertenecido a personalidades destacadas. Repasemos las mayores subastas de autos clásicos.

El Ford Escort de Lady Di

El pasado 31 de agosto de 2022 se subastó el Ford Escort que pertenecía a Lady Di, el único TS Turbo que se fabricó en negro (por seguridad). Según los propios vendedores de la casa Silverstone Auctions (especializada en autos clásicos) hubo una subasta feroz, declarando: “En estos últimos doce años, nunca tuvimos tantas ofertas telefónicas”. La princesa Diana lo manejó durante la década del 80 y hay mucho material fotográfico de ella y sus hijos en el Ford Escort. La subasta comenzó en 100 mil libras y alcanzó las 650 mil libras en muy poco tiempo (tan solo horas), haciéndose de él un comprador de Cheshire.

La Ferrari 410 Sport Spider de Juan Manuel Fangio

La Semana del Automóvil en Monterrey, California es todo un evento en sí mismo con muchísima convocatoria donde se dan concursos y todo tipo de eventos de lujo, incluyendo la subasta de la casa Sotheby´s, que fue catalogada este año como la más importante de todos los tiempos. Ese nombre no es en vano, ya que se subastaron 30 Ferrari que condujeron Fangio y Schumacher, entre otros importantes corredores. Esto incluye a “la mejor Ferrari jamás construida” en palabras de Enzo Ferrari: la 410 Sport Spider de 1955 estrenada por Fangio en Buenos Aires, estimando su precio entre 25 y 30 millones de dólares.

El Aston Martin DB5 de James Bond

Desde 1962, cuando se emitió la primera película del emblemático James Bond, pasaron 60 años y 25 películas más. Es debido a este aniversario que la casa Christie´s organizó una subasta benéfica, que tomará lugar entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre, donde se incluye al Astor Martin DB5 de la película No Time to Die, especulándose que se recaudarán por lo menos 2 millones de dólares.

¿Cómo se si estoy adquiriendo un buen auto usado?

