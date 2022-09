No es pretexto: Así es como afecta la pirotecnia a la salud de los 'lomitos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque se han creado leyes para evitar la quema de cohetes durante cada festividad, mismas donde se incluyen multas, este 15 de septiembre la presencia de estos artefactos explosivos seguro estará presente en varias calles y colonias de todo el país, por lo que para evitar que no solo afecte a las mascotas, sino también a los menores de edad por el mal manejo de estos, se implementarán diversos operativos.

Aún cuando se ha pedido no hacer uso de estos artículos las grandes festividades en el país en especial en septiembre, se caracterizan porque tanto el cielo nocturno se ilumina con fuegos artificiales que adornan la vista pero que afectan a los animales de compañía. Estos estruendos causan afectaciones en la salud auditiva de las mascotas debido a que, a diferencia de los humanos, ellos son más sensibles, lo que no solo provoca miedo sino que además a largo plazo causa una menor capacidad auditiva.

Foto: Pixabay

Muchos animales, incluidos gatos, suelen experimentar lapsos de temor, lo que provoca que salgan corriendo en busca de refugio y por ello, podrían perderse o simplemente lastimarse de gravedad, al tiempo, su organismo estaría atravesando por ataques de taquicardia, jadeo, temblor y en algunas especies se habla de infartos que atenten contra su vida, por ello te dejamos algunas recomendaciones para protegerlos si experimentan un cuadro similar.

Si en casa cuentas con un espacio cómodo que incluso impida que el sonido penetre, se recomienda adecuarlo para que las mascotas puedan estar el mayor tiempo posible o bien, hasta que el espectáculo de pirotécnica acabe. En este lugar se puede poner desde una cama, mantas para que esté cómodo, agua y alimento. Además, si es afecto a Heber juguetes, se pueden llevar con él para que se entretenga.

Otra de las recomendaciones es evitar medicarlos con algún tipo de sedante o tranquilizante, pues los efectos secundarios podrían atentar contra su salud. En caso de necesitar de un biológico para ello, se pide acudir ante un especialista para que sea el o la médico veterinario quien suministre el fármaco, ya que solo ellos conocen la manera en la que puede apoyarlos sin generar algún tipo de malestar.

Twitter @mascotasismo

Finalmente, hacerles compañía durante el periodo en que la explosión de los juegos pirotécnicos se presente, es otra de las maneras de asegurarnos que no estará en peligro, pues nuestra mascota no confía en nadie más que en nosotros y a la vez, los dueños son quienes conocen cuál es la mejor manera de estabilizarlos. Es importante mencionar que los cohetes no deben explotar tan cerca d tu perro o gato, pues esto podría alterarlos más.

