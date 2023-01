Desde más del sueldo hasta el estreno de ‘Ant-Man’: Estas son 5 buenas noticias que trae el 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un año nuevo ha llegado. Es posible que, sin darte cuenta, hayas pasado del 1 de enero del 2022 al del 2023 en apenas un parpadeo y es que, en 365 días pueden pasar muchas cosas y al mismo tiempo nada. Nadie va a negar que el año pasado trajo sus cosas buenas, como la llegada de My Chemical Romance a México, después de 15 años o el estreno de Pinocho de Guillermo del Toro, incluso se incrementó el número de días de vacaciones en el país, hecho nunca antes visto.

Y aunque cueste trabajo dejarlo ir, es momento de cerrar la puerta del 2022, para comenzar a mirar todas las posibilidades que trae el 2023 consigo. Este año, que muchos lo podrían calificar de incierto y con la posibilidad de una recesión más latente que nunca por el caos económico que dejó la pandemia por el Covid-19 y el conflicto armado entre los vecinos de Europa, la realidad es que esta nueva vuelta al sol también trae sus cosas buenas.

Aumento de sueldo

El año pasado hubo aumento en las vacaciones y este habrá un incremento del sueldo del 20 por ciento y sí, es posible que muchos digan que esto se deriva por una latente crisis económica, pero no seas de los que ven el vaso medio vacío, en especial en este primero de enero. Esta noticia fue dada el pasado 1 de diciembre y se trata de un hecho histórico, puesto no se había aumentado el salario mínimo a los mexicanos en 40 años. De acuerdo con información del portal del Gobierno de México, el salario mínimo general pasa de 172 pesos a 207, esto según palabras de Andrés Manel López Obrador. Esta ley se aplica a partir del día de hoy, así que estate atento.

El humano aprenderá más sobre el espacio exterior

Algo que ha obsesionado a las personas durante miles de años es lo que se encuentra en el cielo y esto no ha dejado de ser así, incluso en este 2023. Por lo que se espera que en los próximos 365 días haya mayores avances con respecto a este tema. Según algunos informes, la Agencia Espacial Europea, Canadiense y Estadounidense pretende estudiar los lugares más alejados (posibles) de la Tierra. Esto lo lograrán gracias al telescopio James Webb y Euclid. Éste último orbitará por el sistema solar durante 6 años. Se espera que tras este tiempo desarrolle un mapa en 3D de lo que haya descubierto allá a fuera.

Se reduce el Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Otra buena noticia para los trabajadores está en puerta y es que, según algunos informes, se planea la reducción del Impuesto Sobre la Renta o ISR en las nóminas. Esto es así debido a la inflación acumulada, la cual supera la tasa anual del 10 por ciento. De acuerdo con información de la Calculadora de Inflación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el porcentaje de Inflación entre el 2020 al 2022 fue del 15,31 por ciento.

Se vienen grandes estrenos en el cine

No cabe duda que este 2022 maravilló a los cinéfilos con el estreno de filmes de la talla de Pinocho, Navidad Sin Paz, King Richard, Emancipación, Wakanda: For Ever, entre otras; sin embargo, este 2023 se viene con todo. Por un lado regresa Brendan Fraser con La Ballena, por el otro regresa Marvel con Ant-Man: Quantumania. Si amaste a Merlina, prepárate porque Jenna Ortega vuelve a el terror con Scream 6. También Volverán Shazam: Furia de los dioses, John Wick y Spiderverse. Por último y no menos importante, ¡Mario Bros estrena su propia película!

Nuevas series

Si tu eres más bien de series, no te preocupes, el catálogo de Netflix, Star Plus, Prime Video y Apple TV tendrán mucho nuevo contenido. Comenzando con Entrevista con el vampiro de AMC+, The Last of Us, que llega de la mano de HBO Max, You temporada 4 regresa para mantenerte al filo del asiento, con Netflix; Disney Plus competirá con The Mandalorian e Invasión Secreta, misma que espera (por fin) abrir el arco Multiversal que Marvel ha venido prometiendo los últimos dos años.

Y tú, ¿ya estás preparado para todo lo que el 2023 tiene para ofrecer?

Fuentes: Tribuna