La medicina avanzará con grandes pasos para el 2023; estos serán los progresos en el sector salud

Ciudad de México.- Existe una creencia que dicta que los grandes progresos llegan en época de inestabilidad y eso fue lo que predominó durante los últimos 3 años, esto gracias a la pandemia por Covid-19, misma que fue histórica porque millones de personas padecieron este virus a nivel mundial. Si bien, se trató de una época oscura de la cual la humanidad recién se va recuperando, esto no significa no se hayan obtenido grandes beneficios, mismos de los que se escucharán hablar en este 2023.

En los próximos 365 días, se espera que varias farmacéuticas comiencen el estudio de diversas vacunas, algunas de ellas podrían venir con la tecnología ARNm, misma que vio su apogeo gracias a la presencia del nuevo coronavirus. Las enfermedades que, próximamente tendrían un biológico son el herpes genital y zóster, VIH, el cáncer de mama e incluso una inyección universal contra la influenza, pero esto es solo el comienzo.

El 2023 podría ser el año en el que enfermedades como el Alzhéimer encuentren una cura. De acuerdo con información de la BBC, en noviembre del pasado 2022 se descubrió un medicamento que puede ralentizar los efectos de esta afección en el cerebro. Se estima que este año la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas inglés) dé su luz verde para comenzar a administrarlo en pacientes. Dicha medicina lleva por nombre lecanemab y se encarga de arremeter contra la placa beta-amoloide que se encuentra en el cerebro de un paciente con esta enfermedad.

Pero no eso, ya que, el próximo año podría dar paso a avances que únicamente se han escuchado en la ciencia ficción, tal es la aprobación de la terapia CRISPR-Cas9, misma que se encarga de alterar una cadena de ADN con la finalidad de combatir enfermedades como la anemia de células falciformes. Este tratamiento es conocido como Vertex o Crispr therapeutics y básicamente consta de realizar una edición genética en un paciente, cortando una cadena de ADN y volviéndola a construir con una nueva secuencia. Se estima que la FDA emitirá su aprobación el próximo mes de marzo.

Como podrás notar el próximo año estará lleno de avances médicos y eso que solo has leído de los que actualmente se conocen, esto es debido a que la industria de la medicina se mantiene bajo constante investigación, por lo que no es de sorprenderse que, conforme avancen los próximos 12 meses, surjan nuevos tratamientos que dejen tu cabeza volando por un buen rato, así que no dejes de estar atento a lo que se viene.

Fuentes: Tribuna