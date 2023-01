¿Quieres bajar de peso? Estudio indica que el ayuno intermitente no sería la mejor opción

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Han pasado 19 días desde la noche en la que te comiste tus 12 uvas y te prometiste que este año sería diferente, más de dos semanas han transcurrido desde que firmemente te propusiste a bajar de peso, por lo que es probable que hayas acudido a con un nutriólogo para que te realizara un control o quizás, al igual que muchas personas, decidiste poner en práctica el ayuno intermitente; sin embargo, ¿qué pasaría si te enterarás que, quizás, no se trata de la mejor opción?

Este tipo de régimen es uno de los más recomendados por los famosos, estrellas de TV como Kim Kardashian o personas influyentes como Elon Musk han llegado a mencionar los grandes efectos que este tipo de alimentación ha traído a sus vidas, pero al mismo tiempo estos ayunos han logrado dividir a la comunidad científica, ya que, si bien hay quienes resaltan sus beneficios, también hay quienes los cuesitonan.

Es bajo este contexto que el pasado miércoles, 18 de enero, la revista Journal of the American Heart publicó un estudio que hizo a lo largo de 6 años en el que rastreó los tiempos de comidas de 547 personas, así como las porciones que estos consumían, esto con la finalidad de averiguar si existía una variación con respecto al peso y la salud de los voluntarios, como resultado descubrieron que, lo que realmente ayudaba a perder kilos era consumir cantidades menores y no la restricción de los horarios.

Expertos piden que se tome su estudio con cuidado, puesto aún es necesario investigar más

Según declaraciones de la doctora Wendy Bennet, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, programar las comidas no aportaría un verdadero efecto positivo en la lucha contra la obesidad: "Según otros estudios que han aparecido, incluido el nuestro, estamos empezando a pensar que programar las comidas a lo largo del día probablemente no resulte en una pérdida de peso inmediata".

Pese a la convicción de los expertos con tal de resolver los matices del ayuno intermitente, es menester señalar que incluso los científicos que trabajaron en el estudio ya mencionado, pidieron a los lectores que su investigación fuese tomada bajo un criterio, debido a que es necesario estudiar con mayor profundidad la restricción de horarios en los alimentos, así como descubrir sus resultados en distintas etnias. Bajo este concepto, los expertos recomendaron consumir una dieta saludable y actividad física constante para disminuir problemas de salud crónicos como la diabetes, enfermedades pulmonares e hipertensión.

Fuentes: Tribuna