¿Debes temer por tu empleo? Expertos prevén que las IA podrían afectar al mundo laboral

Estados Unidos.- Corría el año 2008 cuando Marvel estrenó la Iron Man, película que se resalta por la presencia de un personaje que se ganó el cariño del público, aunque éste no se puede ver. Se trata de 'Jarvis', la curiosa Inteligencia Artificial que ayuda a 'Tony Stark' a realizar la gran mayoría de sus experimentos. En aquel entonces, la idea de tener un asistente virtual podía parecer razonable, aunque lejana. A 15 años de esto, el mundo se está preparando para la invasión de las IAs en el área laboral.

Como algunos sabrán, a finales del pasado 2022, fue lanzado ChatGPT, un chatbot que es capaz de escribir poemas, guiones, responder exámenes y simular conversaciones. Esta situación provocó la preocupación generalizada de los escritores, abogados y empelados del área del servicio al cliente, quienes manifestaron su preocupación en redes sociales sobre la posibilidad de perder sus respectivos empleos con el pasar de las décadas.

Esto no mejoró cuando el experto en inteligencia artificial Richard DeVere, jefe del área de ingeniería social de Ultima declaró que este tipo de tecnología sí podría afectar el mundo laboral en un futuro: "Creo que ChatGPT podría reemplazar el 20 por ciento de la fuerza laboral tal y como la conocemos. ChatGPT no es una moda, se trata de la nueva revolución tecnológica", aunque tras esta sentencia calmó a la población asegurando al trabajador promedio que dicha IA "no viene necesariamente por sus trabajos".

Al igual que la llegada de otras tecnologías como el celular o la computadora, se espera que las IAs sean introducidas en la población de manera paulatina, hecho que recalcó el propio DeVere: "No será un proceso de la noche a la mañana en el que los humanos sean reemplazados automáticamente por robots; la primera ola será de personas menos experimentadas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para ayudar a sus tareas diarias".

Si bien, el uso de las IA aún resulta ser algo nuevo en México, en semanas anteriores hubo varios reportes de universidades de la talla de Harvard, prohibiendo el uso de este tipo de tecnologías a sus alumnos, debido a que se detectó que varios de ellos estuvieron presentando ensayos producidos por ChatGPT e incluso se llegó a mencionar que hubo quienes intentaron hacer trampa en los exámenes debido a sus respuestas "extrañamente humanas".

Fuentes: Tribuna