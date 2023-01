Predicciones Mhoni Vidente: La astróloga adelanta la erupción del Popocatépetl y fuertes sismos este 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el Popocatépetl se ha mantenido en tenencia debido a la intensa actividad que ha mostrado, la cual consiste en fuertes evaluaciones, lanzamiento de material incandescente como cenizas o columnas de vapor y humo y cientos de minuto de tremor, lo que se ha traducido en sismos. Este evento ha orillado a las autoridades a mantener la alerta amarilla en fase dos, al tiempo que se ha pedido no acercarse a las faldas del coloso y mucho menos tratar de llegar al cráter; sin embargo, Mhoni Vidente ha advertido que este 2023 se puede presentar la erupción del volcán y con ello, una serie de sismos afectará al país.

A través de la red social TikTok, la astróloga más famosa del país mostró que, con apoyo de una lectura de cartas, pudo ver que el volcán entrará en erupción, al tiempo que pudo adelantar cuáles son los meses más "cabalísticos" en cuestiones de sismos, por lo que lanzó advertencia a estar alerta pues, de acuerdo con sus predicciones, los fenómenos naturales antes descritos sucederán en la mañana y ninguno de ellos de noche.

"La visión más importante que tengo es que del Popocatépetl va a hacer erupción este año, ¡fuerte!. Tenemos que estar prevenidos".

Según lo ha manifestado la pitonisa de origen cubano, con la erupción del volcán se derivarán una serie de sismos fuertes, uno de ellos incluso adelantó, será con epicentro en Michoacán y afectará a la Ciudad de México. En dicha lectura, Mhoni también pudo adelantar los meses y hasta los posibles días en que los sismos sucedan, por lo que si te interesa saber más, te dejamos el dato.

Foto: Twitter

"Los meses claves que me está diciendo la carta del espíritu santo son: febrero, mayo, septiembre y diciembre. Se visualiza un sismo de 8.1 u 8.3 en este año 2023. Así que hay que empezarnos a estar más prevenidos".

Pese a que la predicción puede sonar alarmante, la cubana insistió en que se tratará "del puro susto" de los sismos, pues no visualiza daños materiales y tampoco observa que los fenómenos naturales ocian de noche. Por ello, remarcó no solo los meses, sino la urgencia de estar siempre alerta para evitar una sorpresa más grande. Respecto a los días, dijo que podría ser el 7, 11 o 23 de cada mes.

Las autoridades, tales como el Servicio Sismológico Nacional (SSN), han advertido que los sismos no se pueden predecir; no obstante, Mhoni Vidente se ha encargado de remarcar aquellos que ha predicho y que además ha acertado, como el del pasado 11 de diciembre del 2022 donde el sistema de altavoces hizo sonar la alerta sísmica. Aunque se trata de una coincidencia, te recomendamos mantenerte alerta y sobre todo, no perder la calma.

Fuente: Tribuna