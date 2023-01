Adolescente queda embarazada aunque niega haber estado con un hombre; asegura que la embrujaron

Comparta este artículo

Malambo, Colombia.- Hace unos días se volvió viral la historia de una jovencita de 19 años, quien asegura que quedó embarazada a pesar de no haber compartido el lecho con ningún hombre y es que, según sus palabras ella continúa siendo virgen, afirmando que lo que en realidad le ocurrió, fue que alguien de su comunidad le hizo brujería para que terminase en cinta, puesto según ella, el ente que espera es maligno.

Todo ocurrió en Facebook, red social en donde una persona compartió que una adolescente de su comunidad habría quedado embarazada del "espíritu". Supuestamente, todo habría ocurrido en Malambo, una ciudad de Colombia donde presuntamente opera un culto, al que también pertenece la joven, quien sostiene que en ningún momento ha mantenido relaciones íntimas con ninguna persona.

Según el relato, la menor asegura que, un día dejó de reglar, por lo que su mamá la llevó al médico, donde le dijeron que estaba en cinta: "Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada". Como era de esperarse, la historia rápidamente comenzó a volverse viral, puesto los incrédulos y los creyentes la compartían por igual.

De acuerdo con algunos informes, ciertos medios colombianos ya se pusieron en contacto con la joven, quien sostiene que jamás ha compartido el lecho con nadie más: "Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada". Dichas declaraciones han provocado que los escépticos levanten la voz, ya que, hay quienes culpan a los padres por no brindarle una correcta educación sexual a la jovencita.

Como era de esperarse, también hay algunas personas creyentes que no dudan que la joven haya sido visitada por algún arcángel para que ella quedara embarazada e incluso la han llegado a felicitar en redes sociales por supuestamente cargar con el nuevo mesías. Incluso, las autoridades de Malambo reaccionaron a esta historia, debido a que en dicha ciudad hay un alza en embarazos juveniles.

